Alcuni dei sentieri più belli al mondo sono vietati alle Ebike. Non è un pesce d’aprile ma quello che ho constatato dopo una prima giornata in quel di Sedona, in Arizona. L’ultima volta che sono stato qui le ebike non erano ancora diffuse, dunque non avevo visto dei cartelli come quello della foto di copertina, in cui il divieto alle ebike è categorico.

Il motivo non va ricercato in un estremismo bigotto che tanti vorrebbero accusare, ma nel semplice fatto che tutti gli itinerari qui sono su singletrack e il trovarsi di fronte qualcuno che “fa il salmone (cit.)” causerebbe una situazione di pericolo. Non solo, tutti i sentieri sono aperti anche ai pedoni, e la velocità delle ebike in salita potrebbe causare dei conflitti.







.

Oggi abbiamo percorso il fantastico Hiline, e devo ammettere che non sentirsi arrivare alle spalle qualcuno in turbo, sui tanti passaggi tecnici ed impegnativi in salita, ha un senso. D’altronde questi sentieri hanno il loro perché, in salita, per la sfida che comportano. Un motore li sminuirebbe, semplificando quello che, con la forza delle proprie gambe, facile non è.

Sedona è una cittadina in una zona altamente spettacolare, dove il rispetto della natura è fondamentale per non andare ad alterare un equilibrio messo già in pericolo dai tanti turisti, ma al momento tenuto bene sotto controllo. Per me un divieto alle ebike, qui, ci sta.

Cosa ne pensate, siete d’accordo?