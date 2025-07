Andreas Tonelli muore cadendo in bici nelle Dolomiti

Andreas Tonelli, che molti conosceranno per i suoi video estremi che postava su Instagram, è morto ieri sera precipitando per 200 metri in Val Gardena. I parenti, non vedendolo tornare a casa a tarda sera avevano chiesto aiuto ai soccorsi attorno alle 21. Dopo la chiamata è scattata la ricerca e purtroppo l’esito è stato il peggiore possibile. I fatti sono successi in Alto Adige, dove Andreas lavorava come guida per escursioni in bici in quota.

Il Soccorso alpino e l’elicottero dell’Aiut Alpin oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine hanno attivato subito le ricerche che come detto sono andate avanti fino a tarda notte (anche perché rese particolarmente complesse dalle condizioni meteo avverse) lungo i possibili tracciati che Andreas avrebbe potuto percorrere in sella alla sua mountain bike nella zona.





Verso l’una di notte la scoperta: il corpo senza vita era in fondo a un canalone. Probabilmente un incidente con una manovra sbagliata e il volo giù nello strapiombo. Questa mattina, 16 luglio, si sono svolte le operazioni di recupero della salma. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Condoglianze a parenti ed amici.