Bici della settimana: la Santa Cruz Tallboy di G.F.

Una trail bike, cioé una di quelle bici che vanno bene per la maggior parte delle uscite di ogni mountain biker, ma che non si vedono spesso in giro.

Montaggio





Telaio: Santa Cruz Tallboy V5 CC, taglia M, 2023

Forcella: Rock Shox Pike Ultimate Charger 3 130 mm

Ammortizzatore: Fox Float DPS Factory

Serie sterzo: Cane Creek 40IS

Spessori e tappo serie sterzo ZTTO

Guarnitura: Shimano SLX 175 mm

Cappuccio guarnitura in silicone ZTTO

Corona: Deckas ovale 30 denti

Comando cambio: Shimano SLX 12v

Deragliatore posteriore: Shimano SLX 12v

Pacco pignoni: Shimano SLX 12v 10-51

Catena: Shimano Deore 12v

Movimento centrale: BSA Shimano XT

Ruote: Elitewheels SLR con cerchio in carbonio, canale interno 30 mm, corpetto MS, adesivi protettivi da aliexpress

Freni: Magura MT5

Dichi freni: Jederlo 203 mm ant, 180 mm post, spessore 2.3 mm

Manubrio: FSA Comet Rise, larghezza 800 mm, diametro 35 mm

Attacco manubrio: Mixed sport 32 mm

Manopole: Odi

Reggisella: YT Industries postman 170 mm

Sella: Decathlon mtb 60 LD

Pedali: Powod

Pneumatici: Pirelli Scorpion XC H 29×2.4 Prowall / Pirelli Scorpion trail S 29×2.4 Prowall

Pellicola protettiva: Shelter EffettoMariposa

Proponi la tua bici per questa rubrica