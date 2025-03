Bici della settimana: la Specialized Stumpjumper di Torakiki.gt

Torakiki.gt è l’unico biker, nella storia della bici della settimana, che monta componenti peggiori di quelli presenti sulla bici al momento dell’acquisto. Una sorta di montaggio tafazziano.

Montaggio





Come si può modificare una bici che esce gia top di gamma? Semplice, facendo un downgrade con pezzi recuperati in garage o presi su AliExpress. Modifiche rispetto all’allestimento di serie:

Corona SRAM 30t

Cassetta NX

Deragliatore GX

Catena nanlio (AliExpress)

Pedali Horizon spd

Ruote Bontrager line 30

Gomme Rockrider grip 500

Dischi snail (AliExpress)

Freni Magura mt7

Manubrio Renthal carbon rise 35

Stem Renthal

Manopole Rockbros (AliExpress)

Tappi manopole Onegod(AliExpress)

Tappi ruote Gold (AliExpress)

Porta borraccia (AliExpress)

Sella no brand (AliExpress)

Proponi la tua bici per questa rubrica