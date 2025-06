Bici della settimana: la Yeti SB140 di Kawadana

La Yeti SB140 è una trail bike con cui si può fare un po’ di tutto. È sempre stato uno dei domandoni: ma perché non si vedono più bici di questo tipo in giro per i monti?

Montaggio





Telaio: Yeti SB140 C series, taglia L, colore Sangria, 2024

Forcella: Fox 36 Factory GRIP2 150 mm

Ammortizzatore: Fox Float DPS Factory 210×55 mm

Guarnitura: Shimano XT 170 mm corona 30 denti

Cambio e manettino: Shimano XT 12v

Pacco pignoni: Shimano XT 10-51

Catena: Shimano XTR

Ruote: Elitewheels Ridge con cerchio in carbonio, canale interno 30 mm, fori asimmetrici, ruota libera con 320 punti di ingaggio e corpetto MS (Aliexpress)

Freni: Shimano SLX a 4 pistoncini con dischi da 203-180 mm

Manubrio: Renthal Fatbar Lite Carbon35, larghezza 760 mm, rise 30 mm

Attacco manubrio: Intend Grace FR 35 mm

Manopole: RaceFace Getta 33 mm

Reggisella: OneUp v2 210 mm con comando WolfTooth 360

Sella: WTB Silverado Yeti custom

Pedali: Shanmashi v-max (Aliexpress)

Pneumatici: Maxxis DHF 29×2.5 maxxterra EXO / Maxxis Dissector 29×2.4 maxxterra EXO+

Peso come in foto (senza borraccia): 14,3 Kg

