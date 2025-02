Bike Festival Riva del Garda 2025 a rischio: negata l’area espositiva

Il Bike Festival di Riva del Garda si dovrebbe tenere dal 1° al 4 maggio 2025 nella tradizionale “area Cattoi”. Mancano poco meno di tre mesi al via, come si vede dal sito ufficiale, ma è di oggi la notizia apparsa su L’Adige che i proprietari dei terreni hanno negato il permesso di utilizzarlo.

La storia sembra complicata ma non lo è per chi conosce quello che è accaduto a diversi negozi online come Chain Reaction Cycles e Wiggle, tutti di proprietà di Signa Sports United, a loro volta parte dell’impero dell’austriaco René Benko, finito in prigione qualche settimana fa dopo una mega inchiesta internazionale. Inchiesta che ha riguardato anche l’Italia e nello specifico la regione del Trentino Alto Adige, dove appunto si trova Riva del Garda. I proprietari dell’area Cattoi sono il commercialista altoatesino Heinz Peter Hager e l’imprenditore arcense Paolo Signoretti, a cui nei giorni scorsi sono stati revocati gli arresti domiciliari a cui erano stati sottoposti proprio per l’inchiesta su Benko. Rimane l’obbligo di dimora, fermo restando il divieto di avere contatti con la pubblica amministrazione.







.

A comunicare la revoca del permesso per il Bike festival è stato il nuovo amministratore unico della società, il commercialista altoatesino Erhard Rofner, che nelle settimane scorse ha assunto il controllo operativo di alcune realtà presenti nel portafogli di Hager e Signoretti, compresa la «Arco.Re srl» che detiene l’Hotel Arco e appunto la «VR101214 srl» proprietaria dell’area ex Cattoi: «Il clima di pressione costante – afferma Erhard Rofner – ha distorto la realtà dei fatti e generato un livello di esposizione inaccettabile per una gestione responsabile del bene. Per questo abbiamo ritenuto opportuno non concedere l’area per l’edizione 2025 del Bike Festival e dell’Horizon Festival, tutelando così la proprietà da ulteriori strumentalizzazioni».

In un’altra nota della società si dichiara:

La decisione di non concedere l’area per eventi pubblici è stata assunta e comunicata già a Settembre 2024, in concomitanza con la conclusione del contratto con APM. Non può quindi esistere alcuna sorpresa rispetto a una scelta che era nota da mesi e che avrebbe dovuto essere considerata con il dovuto anticipo dagli organizzatori.

È opportuno ricordare che negli anni precedenti l’Area Ex Cattoi è sempre stata concessa gratuitamente per lo svolgimento del Bike Festival e di altri eventi di rilievo per il territorio, in un’ottica di sostegno alle iniziative di interesse pubblico. La società ha sempre dimostrato disponibilità e collaborazione, mettendo a disposizione uno spazio privato per favorire la riuscita di manifestazioni di grande richiamo.

Appare quantomeno singolare che si sia continuato a contare su un’area privata senza alcuna conferma ufficiale, senza tenere conto del contesto e senza prevedere per tempo alternative concrete. Questo approccio ha generato un’attenzione sproporzionata rispetto a una normale questione gestionale, trasformata in un caso mediatico che ha alimentato speculazioni politiche e interpretazioni prive di fondamento.

V.R.101214 S.r.l. ribadisce che la gestione logistica del Bike Festival rientra esclusivamente nelle competenze degli organizzatori e che la mancata disponibilità dell’Area Ex Cattoi non può essere in alcun modo attribuita alla proprietà, che ha sempre agito con chiarezza e trasparenza.

Alla luce di questi elementi, riteniamo opportuno che il dibattito sulla questione venga ricondotto a una gestione ordinaria e razionale, evitando inutili strumentalizzazioni e speculazioni mediatiche che non apportano alcun valore aggiunto al territorio”

Le alternative, così a ridosso dell’evento, sono difficili da trovare e/o troppo costose. Non resta che sperare che la situazione si risolva a livello politico.