È stato respinto il ricorso contro la famigerata “circolare portabici” datata 06/09/2023 del ministero dei trasporti italiano. Questo significa che la sospensione di cui abbiamo parlato a gennaio 2024 non è più in atto e ci troviamo nella situazione che temevamo, cioé che nessuno sa più come comportarsi con i portabici. Se qualcuno riesce a fare chiarezza, per favore lo metta nei commenti.

Qui trovate la decisione del TAR del Lazio a riguardo.







