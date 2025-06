Come tirare l’amico (o il figlio) stanco: Zefal Bike Taxi

Vi è mai capitato di trovarvi di fronte ad una salita e di avere come compagno di avventura qualcuno che non ce la fa più? O, se siete elettrificati, di dover spingere qualche amico pedalatore su per una rampa?

Zefal ha un prodotto che semplifica le operazioni. Si chiama Bike Taxi, è facilissimo da montare grazie ad una fascia velcro, costa 49.95€ sul loro sito, e farà sicuramente la felicità di qualche padre o madre di famiglia.





Per i manubri di bici da bambino è ora disponibile anche un adattatore da 9.95€.