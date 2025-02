Crank Brothers Twin Tube: il porta attrezzi definitivo

Oggi è arrivato in redazione il Crank Brothers Twin Tube, un porta attrezzi da fissare al telaio che, come dice il nome, ha due tubi in cui trovano posto il multitool, lo smagliacatene, i vermicelli e altri attrezzi necessari per la manutenzione quando si è in giro a pedalare. Ho deciso di mostrarverlo in dettaglio in questo breve video, con un piccolo incidente iniziale..





Dettagli Crank Brothers Twin Tube

2, 2.5, 3, 4, 5, 6 hex tools + 8mm adapter bit

T25 torx tool

Flat screwdriver

Tire plug tool + 2x plugs

Tire lever

Chain tool

Spoke wrenches 0, 1, 2

Valve core tool

CO2 head

Storage tube

Fits a spare chain link + a 16g or 20g CO2 cartridge, sold separately

Peso rilevato: 255 grammi



.

Prezzo: 119.99€ sul sito di Crank Brothers.