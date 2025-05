DT Swiss F 132 ONE, una forcella da gravel

DT Swiss presenta la F 132 ONE, una forcella da gravel che troviamo sulla Canyon Grail Rift Edition.

[Comunicato stampa] Le innovazioni più rivoluzionarie vengono sempre accolte con scetticismo. Ma se fosse per le menti rigide, a che punto saremmo oggi? Appositamente pensata per le bici da gravel, la nuova forcella F 132 ONE di DT Swiss affronta alla grande i tratti più accidentati delle gare gravel o i passaggi incerti nelle tue avventure sullo sterrato. Con un semplice clic sulla leva di comando remoto ergonomica PUSHCONTROL passerai dalla modalità chiusa a quella aperta, e potrai risparmiare energie per avere più forza nelle gambe. Smetti di preoccuparti delle difficoltà del terreno nelle gare gravel e concentrati sulla velocità. Monta gli adattatori da bikepacking, così potrai concentrarti sul percorso e prolungare la durata della tua avventura gravel. Dì pure addio alla forcella rigida e affidati alla F 132 ONE per affrontare i dossi sulla strada, ma anche nel fuori strada.





Escursione e assetto

La F 132 ONE ha un’escursione di 40 mm. La pressione della molla ad aria può essere regolata dalla parte superiore della corona rimuovendo la cover e collegando una classica pompa per ammortizzatore. Il ritorno può essere regolato senza attrezzi sul fodero inferiore. Per adattare la pressione della forcella e lo smorzamento del ritorno al peso del rider basta consultare la guida al setup delle sospensioni.

Tecnologia PUSHCONTROL

Spingi per bloccare, spingi per sbloccare. Non c’è altro a cui pensare; l’attenzione è tutta incentrata sulla ricerca del primo passo con la tecnologia PUSHCONTROL in attesa di brevetto. La leva ergonomica può essere azionata a prescindere dalla posizione della mano sul manubriocon drop bar, pertanto si può passare dalla modalità aperta a quella chiusa e viceversa, in modo semplice e veloce. Quando si inizia una salita su un percorso senza ostacoli, è il momento di bloccare la forcella e alzarsi sui pedali per rimanere in testa. Se si affronta un terreno sconnesso, basta fare clic sulla leva per sbloccare la forcella, lasciando che sia lei a fare il lavoro al posto delle braccia o del busto.

PLAINGAIN & LINEAIR SL

La cartuccia della molla LINEAIR con camera d’aria positiva e negativa si unisce alla cartuccia del sistema di smorzamento PLAINGAIN offrendo una reale capacità di assorbire gli impatti e, al contempo, massima leggerezza. Oltre a regolare la pressione della camera d’aria, è possibile regolare il ritorno della forcella su un intervallo di 9 scatti grazie a una manopola facilmente accessibile sul fondo del fodero inferiore.

Cavi integrati

La F 132 ONE non fa certo eccezione e consente il passaggio completamente interno del cavo di attivazione del comando remoto PUSHCONTROL, mentre per il tubo freno è previsto il passaggio parzialmente integrato dal tubo sterzo alla corona.

Adattatori per bikepacking e parafango

Fissa le borse alla bici e alza ulteriormente l’asticella delle tue avventure gravel. Con gli adattatori universali che possono portare fino a 3 kg per lato, non c’è niente che possa impedirti di raggiungere nuove mete.

Test di superamento ostacoli

Sapevamo già che una forcella ammortizzata migliora il comfort di guida, ma abbiamo scelto comunque di approfondire le nostre analisi e quantificare i vantaggi in termini di efficienza in situazioni di guida reale. Abbiamo quindi condotto dei test di superamento di un ostacolo, affrontato dal ciclista con velocità e configurazioni di guida diverse. Lo scopo di questi test era determinare la capacità della forcella F 132 ONE di ridurre la forza orizzontale che si oppone alla direzione di marcia durante un impatto. Oltre a confrontare la nostra F 132 ONE con una forcella rigida, volevamo comprendere a fondo il ruolo svolto dallo pneumatico in questo scenario. I dati sono stati registrati utilizzando uno specifico mozzo di misurazione dei carichi radiali e laterali (orizzontali e verticali) della ruota anteriore con una risoluzione dati molto elevata e sviluppato internamente nel nostro Centro di verifica della performance. Per queste misurazioni, il mozzo è stato utilizzato per valutare le forze orizzontali che agiscono sull’asse della ruota anteriore in direzione opposta alla direzione di marcia, forze che dovrebbero essere quanto più ridotte possibile.

Risultati

La forcella rigida con pneumatici da 40 mm raggiunge il picco massimo di forza a 15 km/h e 25 km/h.

Una forcella rigida con pneumatici da 40 mm trasmette al sistema la forza più elevata. A parità di configurazione di pneumatici (40 mm), con una forcella F 132 ONE il picco è inferiore del 60% rispetto a quello di una forcella rigida.

A 15 km/h, la forcella F 132 ONE con pneumatici da 40 mm fa registrare il picco di forza più basso.

Questo conferma la capacità della F 132 ONE di assorbire gran parte della forza di impatto rispetto a una forcella rigida. A 15 km/h, il picco di forza con pneumatici da 40 mm e forcella F 132 ONE è inferiore del 63% rispetto alla stessa configurazione con forcella rigida. La configurazione migliore per questa velocità è quella con pneumatici da 50 mm.

A 25 km/h, la forcella F 132 ONE con pneumatici da 50 mm fa registrare il picco di forza più basso.

L’abbinamento della forcella F 132 ONE con pneumatici più larghi garantisce il miglior assorbimento degli urti a una velocità di 25 km/h. Alle stesse condizioni, il picco di forza con pneumatici da 50 mm e forcella F 132 ONE è inferiore del 53% rispetto alla stessa configurazione con forcella rigida.

Osservazioni principali

Queste misurazioni sono state appositamente basate su uno scenario di prova chiaro e riproducibile, per garantire risultati quanto più pertinenti possibile.

Velocità più elevate provocano forze di picco più elevate (25 km/h vs 15 km/h)

Pneumatici più larghi aiutano a smorzare impatti crescenti a velocità maggiori

Con una forcella ammortizzata gravel si rileva una riduzione significativa delle forze di picco

La forcella ammortizzata gravel F 132 ONE rimane la soluzione più efficace per ridurre le forze di picco sull’asse del mozzo

Gli effetti evidenziati dipendono da molteplici fattori quali l’altezza e la forma dell’ostacolo, il peso del sistema, la pressione degli pneumatici, la velocità, la configurazione della forcella e altro ancora.

