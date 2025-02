Ebikemood, il sito italiano specializzato in e-bike a prezzi d’occasione

Oggi vi presentiamo una piattaforma pensata per la compravendita di bici elettriche: Ebikemood.

Negli ultimi anni, il settore della mobilità sostenibile ha visto un crescente interesse, con un aumento esponenziale del mercato delle e-bike, soprattutto in Italia. Secondo i dati forniti dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, le vendite di biciclette elettriche hanno registrato un incremento del 40% negli ultimi 4 anni, spinte dalla ricerca di modalità di trasporto alternative e più sostenibili e da una rinnovata attenzione al benessere psicofisico; un incremento, questo, che pare destinato a non fermarsi, dato che l’istituto McKinsey prevede che il numero di e-bike circolanti sarà nel 2035 ben 5 volte quello attuale.







.

Che si tratti di acquistare una bici elettrica per la prima volta o di venderne una usata, trovare l’opzione giusta può essere complicato. È qui che entra in gioco Ebikemood, il marketplace italiano specializzato nella compravendita di e-bike nuove e usate a prezzi vantaggiosi, con un servizio sicuro e completo per chi compra e chi vende.

Un marketplace dedicato alle e-bike usate

Fondata nel 2021 da Giuseppe Ferraro e Andrea Berna, Ebikemood nasce proponendosi di colmare una lacuna nel mercato italiano, rispondendo alla crescente domanda di mezzi di trasporto eco-sostenibili. Fin dall’inizio, l’azienda ha raccolto l’interesse di investitori di primissimo livello e ha guadagnato rapidamente popolarità tra gli utilizzatori di biciclette elettriche, grazie alla sua offerta di prodotti garantiti e certificati che aderiscono a rigorosi standard qualitativi.

Il marketplace intende non solo facilitare la compravendita, ma anche promuovere una cultura della mobilità sostenibile, incoraggiando la riduzione della propria impronta ambientale attraverso l’utilizzo di e-bike. Per promuovere una mobilità responsabile, Ebikemood offre anche risorse informative per i nuovi utenti e-bike, oltre a una sezione del sito dedicata ai percorsi più affascinanti da vivere con la propria bici a pedalata assistita.

Acquistare una e-bike con Ebikemood: convenienza e sicurezza

Chi cerca una e-bike su Ebikemood trova prezzi competitivi e un’ampia selezione di modelli certificati. La piattaforma offre:

Garanzia e sicurezza: solo venditori verificati, pagamento al venditore solo dopo la consegna e protezione acquisti.

Servizio clienti dedicato: assistenza in ogni fase, dalla scelta della bici alla consegna.

Opzioni di certificazione: possibilità di acquistare pacchetti di verifica per una maggiore tranquillità.

Spedizione in tutta Italia: consegna a domicilio per un’esperienza senza pensieri.

Possibilità di finanziamento: per acquistare la bici giusta senza pesare sul budget.

Ebikemood offre un’esperienza d’acquisto altamente personalizzata: gli utenti possono filtrare i modelli di e-bike in base alle proprie esigenze specifiche, che si tratti di dimensioni, stile, autonomia della batteria o altre caratteristiche tecniche. Ciò consente di adattare la ricerca alle preferenze individuali, rendendo l’acquisto non solo facile, ma anche migliore per le esigenze di ciascun ciclista.

Vendere una e-bike: semplice, veloce e sicuro

Per chi vuole vendere la propria e-bike, Ebikemood garantisce un processo rapido e sicuro:

Valutazione dell’usato per determinare il prezzo giusto.

Opzione di acquisto diretto per una vendita immediata.

Spedizione facilitata: Ebikemood gestisce la logistica, fornendo anche un apposito imballo.

Pagamento garantito: Ebikemood incassa il pagamento dall’acquirente prima della spedizione e trasferisce i soldi al venditore immediatamente dopo la consegna

Assistenza in tutte le fasi per un’esperienza senza problemi.

Una scelta sostenibile e inclusiva

Le e-bike stanno rivoluzionando il modo di muoversi in città e nel tempo libero. Offrono libertà, risparmio e un impatto positivo sull’ambiente, permettendo di coniugare esercizio fisico e sostenibilità. Il target di utilizzatori è sempre più variegato, con una crescente presenza femminile e una domanda sempre più giovanile, segno che la mobilità sostenibile è una scelta condivisa da diverse fasce della popolazione. Grazie alla combinazione di innovazione, sostenibilità e accessibilità, Ebikemood non è solo un marketplace, ma un acceleratore di cambiamento per una mobilità più intelligente, circolare e sostenibile.