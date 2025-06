[First ride] Il ritorno dei Magura Louise

Chi bazzica nel mondo della mountain bike da qualche decennio ricorderà i freni Magura Louise. Uno dei primi freni a disco a vedere la luce all’inizio degli anni 2000, rimpiazzato nel tempo da altri modelli del marchio tedesco, quali gli MT7. Ho potuto provarli in anteprima durante il Bike Festival di Riva del Garda, insieme ai nuovi Gustav Elite. Potete leggere le mie impressioni di guida dopo i dettagli dei due freni. Notate il prezzo dei Louise, molto concorrenziale.

Magura Louise Elite

Che si tratti di traffico cittadino o di percorsi impegnativi, i Louise Elite offrono prestazioni di frenata senza compromessi, con un’elevata resistenza al calore e potenza di frenata. Magura utilizza pinze monoblocco forgiate a 4 pistoncini in alluminio in combinazione con rotori dei freni spessi 2,0 mm. Il sistema rigido converte ogni grammo di forza manuale direttamente in potenza frenante. Inoltre, il design della pinza monoblocco è particolarmente resistente alle perdite di olio. 5 anni di garanzia a prova di perdite sulla pompa freno e sulla pinza, oltre alla garanzia legale.





Particolare attenzione è stata rivolta all’integrazione di moderne caratteristiche di sicurezza e manutenzione. La pompa freno Louise Elite è pienamente compatibile con i sistemi ABS Bosch eBike (modalità: Touring, Touring, Trail) e fornisce la base tecnica ideale per un funzionamento preciso dell’ABS grazie al volume di flusso dell’olio aumentato. Magura utilizza per la prima volta in questa fascia di prezzo la nuova tecnologia Easy link, un collegamento integrato al tubo flessibile senza attrezzi che consente un’installazione più rapida e pulita. Essendo un collegamento plug’n play tra il tubo flessibile del freno e la pompa del freno, la tecnologia Easy Link semplifica anche la manutenzione.

La pinza si basa sulla collaudata MT5, ma i suoi componenti interni sono stati completamente riprogettati. La nuova lavorazione delle camere del pistone e delle aree di tenuta garantisce una retrazione del pistone particolarmente costante e affidabile. Questo riduce al minimo i rumori di sfregamento, anche dopo centinaia di chilometri. A ciò si aggiunge il design rivisto dell’anello di attrito dei rotori dei freni MDR-S 2.0, che contribuisce a ridurre il potenziale rumore. Inoltre, per la prima volta rispetto all’MT5, il Louise Elite é dotato di una valvola di spurgo sulla pinza, che facilita gli interventi di manutenzione.

Il design del freno è volutamente semplice. Grazie al design compatto della pompa freno radiale, il Louise occupa pochissimo spazio sul manubrio, semplificando la combinazione con gli accessori. Il morsetto in Carbotecture, realizzato in un unico pezzo, supporta il look pulito e consente il montaggio diretto delle leve del cambio o del dropper post con Magura Shiftmix IG. Nonostante il design monopezzo, il morsetto può essere agganciato al manubrio senza rimuovere l’impugnatura. Grazie al suo design compatto, il Louise Elite pesa solo 250 grammi ed è notevolmente più leggero rispetto alla concorrenza.

Il Louise Elite convince anche in termini di ergonomia: la nuova pompa freno Carbotecture offre un’ergonomia ottimale per un’ampia gamma di biker ed è dotata di una leva freno testurizzata. Con o senza guanti: la leva, realizzata con precisione, garantisce una sensazione di leva ottimale in ogni situazione. Magura ha anche apportato miglioramenti interni alla leva del freno per offrire un’esperienza di frenata intuitiva e confortevole. Un pistone maestro più grande contribuisce a creare un punto di attacco più definito rispetto all’MT5. Il risultato è un punto di attacco decisamente più solido che trasmette sicurezza e potenza senza compromettere la modulazione.

Dettagli Magura Louise Elite

Pinza: forgiata in un unico pezzo, a 4 pistoncini, in alluminio

Spurgo: vite di spurgo sulla pinza, valvola installabile a posteriori

Master del freno: Carbotecture, collegamento tubo EASY LINK

Compatibilità ABS: Bosch eBike ABS ready

Rotori: MAGURA 2.0 mm (MDR-S 2.0, MDR-C, STORM HC, MDR-P)

Pastiglie freno: MAGURA MDP 9 GREEN

Tubo freno: MAGURA Disctube 2.2, girevole

Leva del freno: MAGURA LOUISE ELITE, Carbotecture, regolazione T25

Morsetto: Carbotecture, pezzo unico, Shiftmix IG

Peso: 250 g (*tubo da 100 cm, incl. pinza)

Garanzia: 5 anni di garanzia a prova di perdite

Prezzo di vendita previsto: circa 100,00 €

Disponibilità: in after market dal 2026, su bici complete dall’estate 2025

Magura Louise sul campo

Ho potuto provare i nuovi Magura Louise su uno degli scassati sentieri gardesani, con circa 900 metri di dislivello di discesa. La cosa che mi ha colpito di più è la costanza del punto di frenata, anche dopo diversi tratti ripidi e tecnici. La potenza non è paragonabile con quella degli MT7 (gli ultimi Magura che avevo provato), d’altro canto i Louise si posizionano molto più in basso nella gamma. Al contrario degli MT7, i Louise sono silenziosi, come promesso nella presentazione, e molto facili da dosare, infatti richiedono una decisa forza delle dita per arrivare al bloccaggio delle ruote. Un freno che troveremo su diverse Ebike di media-bassa gamma, probabilmente a cominciare dalla Amflow, su cui li ho provati.

Magura Gustav Elite

I Gustav Eelite si rivolgono ai biker più esigenti di enduro e gravity, ovunque sia necessaria una potenza frenante senza compromessi, una resistenza al calore ai massimi livelli e un controllo preciso. Poiché a volte le dimensioni contano davvero, Magura ha portato diversi componenti dei freni a disco Gustav a un nuovo livello: pinze extra-large, rotori da 2,5 mm e nuove pastiglie offrono una durata e un controllo senza precedenti.

A prima vista, i Gustav Elite assomigliano molto alla versione Pro. Tuttavia, presenta un design più sobrio in tinta unita nera e utilizza un master del freno Carbotecture e un morsetto Carbotecture. Il morsetto Carbotecture in un unico pezzo contribuisce alla pulizia del look e consente il montaggio diretto delle leve del cambio o del forcellino tramite Magura Shiftmix IG. Nonostante il design monopezzo, il morsetto può essere agganciato al manubrio senza rimuovere l’impugnatura.

La leva del freno Carbotecture presenta una superficie della leva strutturata con forme poligonali in rilievo. Con o senza guanti, la leva finemente lavorata offre una presa e una sensazione ottimali in ogni situazione. Come optional, il Gustav Elite è disponibile con una leva interruttore. L’interruttore integrato attiva la luce posteriore prima che inizi la frenata vera e propria, avvisando i veicoli che seguono.

In termini di prestazioni, il Gustav Elite è all’altezza del Pro. Con rotori dei freni spessi 2,5 mm e un volume di contatto delle pastiglie superiore del 94%, la famiglia Gustav inaugura una nuova era della frenata in bicicletta, offrendo prestazioni costanti da cima a fondo.

Grazie alla loro massa, i rotori e le pastiglie dei freni si riscaldano molto meno e rimangono più a lungo nel punto di frenata. In questa zona ideale di prestazioni, il freno offre un attrito ottimale e prestazioni stabili. Con le nuove pastiglie MDP 13 Silver e MDP 13 Gold/Yellow, Magura offre anche nuove opzioni per regolare la sensazione di frenata e aumentare il grip.

Quando si tira la leva, si percepisce immediatamente quanto sia intuitivo il funzionamento del freno. Aumentando le dimensioni dei pistoni a 12 mm nella pompa freno e a 19 mm nella pinza, Magura ha ridotto la pressione complessiva del sistema. Questo riduce la perdita di pressione causata dall’espansione o dall’elasticità dei tubi. Il risultato è un punto di attacco ben definito con un’eccellente modulazione, indipendentemente dalla lunghezza del tubo del freno, anteriore o posteriore.

Nonostante l’immensa potenza, i freni a disco Gustav offrono una sensazione di frenata fluida e silenziosa senza pari, garantendo la massima sicurezza in ogni situazione. Anche a pieno carico, i rigidi rotori dei freni da 2,5 mm e il basso accumulo di calore garantiscono un’esperienza di frenata fluida e priva di vibrazioni.

A nessuno piacciono i freni che non funzionano. Ecco perché Magura ha raddoppiato l’intervallo di manutenzione con i freni a disco Gustav. Pastiglie extra spesse con il 94% di volume in più e robusti rotori da 2,5 mm con un limite di usura di 2,1 mm prolungano notevolmente l’intervallo di manutenzione. Questo è particolarmente importante per le moderne e-bike, il cui peso, potenza e velocità impongono requisiti più elevati ai sistemi frenanti. Con Gustav, i fastidiosi intervalli di manutenzione brevi appartengono al passato. Inoltre, l’ampio spazio d’aria tra pastiglia e rotore e la nuova valvola di spurgo semplificano molte operazioni di manutenzione. La valvola di spurgo è di serie sul Gustav Pro ed è compatibile con il retrofit o inclusa nel kit di manutenzione.

La tecnologia Easy Link offre un comodo collegamento plug’n play per il tubo del freno. In questo modo, il tubo può essere collegato o scollegato dal master del freno in qualsiasi momento, senza bisogno di attrezzi speciali. Una vera e propria svolta per la configurazione iniziale e per tutte le operazioni di manutenzione, soprattutto in caso di passaggio complicato dei cavi della serie sterzo. E se una caduta costringe alla riparazione, Easy link è il vostro migliore amico anche in questo caso.

Dettagli Magura Gustav Elite

Pinza: forgiata in un unico pezzo, a 4 pistoncini, in alluminio

Spurgo: vite di spurgo sulla pinza, valvola installabile a posteriori

Master del freno: Carbotecture, collegamento tubo EASY LINK

Compatibilità ABS: Bosch eBike ABS ready

Rotori: MAGURA MDR-S da 2,5 mm (opzionalmente compatibile con 2,0 mm)

Pastiglie freno: MAGURA MDP 13 BLACK/GREY

Tubo freno: MAGURA Disctube 2.2, girevole

Leva del freno: MAGURA GUSTAV ELITE, Carbotecture, regolazione T25

Morsetto: Carbotecture, pezzo unico, Shiftmix IG

Peso: 328 g (*tubo da 100 cm, incl. pinza)

Garanzia: 5 anni di garanzia a prova di perdite

Prezzo di vendita previsto: circa 200,00 €

Magura Gustav Elite sul campo

Ho provato i Magura Gustav Elite sul Naranch trail. Decisamente più potenti degli Louise, condividono con loro però l’assoluta costanza del punto di frenata, indipendentemente dalla temperatura dell’impianto. Durante la discesa ho provato, su un tratto ripido, le pastiglie gialle, quelle più potenti, e la prestazione è cambiata notevolmente in termini di bloccaggio più immediato delle ruote, è anche però aumentato lo stridio in fase di frenata.

Molto dosabili, non sono freni on/off, nel senso che ci sarà bisogno di una discreta forza delle dita per fermare la bici sul ripido. Qualche giorno fa ci è arrivato un set di Gustav Pro per un test approfondito, state sintonizzati per i risultati.

Magura