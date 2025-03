[First ride] Nuovo attacco manubrio Race Face Turbine SL

Race Face presenta il nuovo attacco manubrio Turbine SL che ha la particolarità di avere un offset di +/- 6mm, permettendo quindi di trovare due diversi assetti a seconda della bici su cui si monta, o delle preferenze personali. L’ho montato sulla Forbidden Druid insieme al nuovo manubrio Bike Yoke Barmate, con l’offset di +6°. Non ho molto da segnalare se non che il design è pulito e allo stesso tempo dà un bel senso di “massiccio” malgrado sia stato pensato per bici con escursione massima di 140mm.

Specifiche

Materiale: alluminio lavorato serie 6000.

Dimensioni: disponibile nelle lunghezze di 40 mm, 50 mm e 60 mm.

Peso dichiarato: 112 g (lunghezza 40 mm).

Morsetto: solo 35 mm.

Altezza della staffa: 40 mm.

Larghezza morsetto: 48 mm.

Colori: Nero, Argento, Kashmoney, Arancione, Rosso, Blu.

Frontale Top Lock

Viti rifinite

Omologato per MTB con escursione fino a 140 mm (classificazione d’uso 4 – Trail).

Garanzia a vita

Prezzo: 119€

Race Face