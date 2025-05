Il Bike Park delle 2 Alpes: lo spot MTB del 2025

Quest’estate, il Bike Park delle 2 Alpes torna in grande stile con un’apertura al 100%, una nuova telecabina ottimizzata, piste leggendarie e una serie di eventi MTB da non perdere. Che tu sia un rider esperto o un principiante in cerca di adrenalina, le 2 Alpes offrono un terreno di gioco straordinario, tra alta montagna, foreste e un autentico villaggio alpino.

Un Bike Park in quota unico in Francia

Arroccato alle porte del Parco Nazionale degli Écrins, il Bike Park delle 2 Alpes è uno dei più iconici delle Alpi francesi. Cosa lo rende unico

135 km di piste varie

4 impianti di risalita

2.300 m di dislivello negativo: dalla partenza del ghiacciaio a 3.200 m fino al villaggio di Venosc a 900 m

Un’area didattica per principianti con piste verdi e moduli di allenamento

Una grande varietà di tracciati per tutti i livelli: dalle blu divertenti alle piste élite come Black Garden o Fury, che mettono alla prova tecnica, agilità e coraggio





Più discese con la nuova Jandri

L’estate segna un punto di svolta con l’arrivo della nuova telecabina Jandri, completamente adatta al trasporto MTB. Raggiunge i 3.200 m in soli 17 minuti (invece di 45). Il risultato?

Più discese al giorno, meno attese, più divertimento

Cabine comode e spaziose, ideali per i rider e le loro bici

Un’area di ride non-stop da maggio ad agosto, senza dimenticare Ognissanti

La stagione MTB alle 2 Alpes va da aprile a novembre (con una pausa dal 1° settembre al 18 ottobre). Dai weekend lunghi di maggio e giugno, i primi rider iniziano sulle piste in quota, con partenza ancora sulla neve a 3.200 m. Il comprensorio resta aperto fino al 2 novembre 2025, per godere dei colori autunnali e prolungare la stagione. Una nuova pista, “La 3200”, omaggia questa partenza in alta quota.

Ambasciatori che incarnano lo spirito delle 2 Alpes

Il Bike Park può contare su ambassador di prestigio. Tre stili, un solo terreno di gioco:

@Adrien Loron, pluricampione Crankworx e Urban DH

@Isabeau Courdurier, figura iconica dell’enduro mondiale e campionessa del mondo in carica

@Hugo Frixtalon, con il suo stile inconfondibile

Eventi MTB imperdibili per tutta l’estate

Il Bike Park vibra al ritmo degli eventi che riuniscono pro, amatori e famiglie in momenti di ride

spettacolari.

Gli appuntamenti top del 2025:

Mountain Of Hell (MOH) : dal 20 al 22 giugno – la leggendaria discesa enduro-marathon con partenza sulla neve e 2.240 m di dislivello negativo

: dal 20 al 22 giugno – la leggendaria discesa enduro-marathon con partenza sulla neve e 2.240 m di dislivello negativo Urban DH : dal 25 al 27 luglio – spettacolo e velocità nel cuore della stazione

: dal 25 al 27 luglio – spettacolo e velocità nel cuore della stazione Campionati francesi di DHI : dal 16 al 19 luglio – i migliori discesisti francesi si sfidano sulle pendenze estreme della Fury

: dal 16 al 19 luglio – i migliori discesisti francesi si sfidano sulle pendenze estreme della Fury Girls Shredding Days : 12 e 13 luglio – due giornate dedicate alle rider, guidate da Isabeau

: 12 e 13 luglio – due giornate dedicate alle rider, guidate da Isabeau Kids Cup : fine agosto – per i giovani biker

: fine agosto – per i giovani biker MTB Ognissanti: dal 18 ottobre al 2 novembre

Perché venire a fare MTB alle 2 Alpes quest’estate?

2.300 m di dislivello negativo in un’unica discesa

Piste varie e curate da 15 bike patrol e shaper

Apertura lunga: da aprile ad agosto e di nuovo a Ognissanti

Una nuova telecabina per pedalare di più, aspettare di meno e accedere ai freeride in alta

quota

Un’atmosfera unica tra ride e montagna, con eventi e ambasciatori appassionati

3 territori di ride uniti sotto un solo nome: AEON

Les 2 Alpes, l’Alpe d’Huez e La Grave: tre esperienze MTB complementari, riunite sotto il marchio AEON.

All’Alpe d’Huez, il terreno è perfetto per i rider in cerca di varietà, con oltre 300 km di itinerari segnalati e alcuni dei trail enduro più belli dell’Oisans. È anche la sede della mitica Megavalanche, la discesa marathon dal Pic Blanc.

Più selvaggia, La Grave è per rider esperti: qui nessun bike park tracciato, ma un terreno freeride autentico e impegnativo, accessibile tramite la funivia della Meije, per un’avventura MTB unica a contatto con la natura.