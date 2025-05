Il chiodo della disgrazia, o perché il tubeless è così utile

Regolarmente nei commenti e nel forum salta fuori la corrente oltranzista della camera d’aria che ne decanta i vantaggi. È un po’ come fare un salto indietro nel passato, quando le ruote erano da 26 pollici e si frenava con i V-brake abbassando la sella manualmente prima di ogni discesa. Gli argomenti dei no-tubeless sono molteplici, a cominciare da “il lattice sporca”, per passare al “il lattice si secca” e arrivare all’immancabile “io non buco mai con la camera”.

Alla prova dei fatti le forature diventano un lontano ricordo quando si passa alla configurazione tubeless, combinata con la scelta giusta della gomma per la disciplina che si pratica o, eventualmente, un inserto antiforatura che renda più robusto il tutto. Ne ho avuto la riprova ieri quando, mentre ero intento a girare un video su un argomento che esula dai copertoni, ho cominciato a sentire un “toc-toc-toc” proveniente da una delle due ruote. Pensavo fosse un sassolino incastrato nei tasselli della gomma anteriore. Mi fermo e lo tolgo. Proseguo ma niente, il rumore era ancora lì. Mi rifermo e controllo la ruota posteriore e mi accorgo di un chiodo arrugginito piantato nel copertone.





Il bello è che non è uscito un filo d’aria fin quando non l’ho tolto per metterci un vermicello ma, anche in quel caso, la fuoriuscita è stata minima, tanto che, controllata la pressione con il mini compressore Cycplus, mi trovavo ancora a 1.6 bar. Per i fan delle pressioni, si tratta di un copertone Schwalbe Radial, che è necessario confiare a 0.2 bar in più del solito.

Inutile descrivere cosa sarebbe successo con una camera d’aria.