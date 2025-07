La nuova bici senza limiti di Canyon, la Grizl

Canyon ha rinnovato la Grizl, la bici da gravel a 360° della loro gamma, che ha fatto della versatilità il proprio punto di forza. In questa nuova versione questo aspetto è ancora più spinto, con un modello, la Grizl Escape, pensato per avere una bici per esplorare ogni strada e sentiero.





[Comunicato stampa] Quando Canyon ha lanciato la Grizl quattro anni fa, è stato un successo clamoroso, arrivato al momento giusto con il prodotto giusto. Robusta, affidabile e incredibilmente versatile, ha incarnato lo spirito sempre più avventuroso del gravel, portandolo ancora più lontano nella natura. Ma perché fermarsi lì? Riconoscendo il desiderio di avventure che cambiano la vita, Canyon ha reso la nuova Grizl inarrestabile, adattabile e resistente: la compagna ideale per gli esploratori moderni su ogni terreno.

Una bici. Zero Limiti.

Pensata per affrontare imprevisti di ogni tipo, la nuova Grizl è infinitamente adattabile a qualsiasi avventura. Ecco le principali novità:

Spazio per pneumatici fino a 54 mm;

Maggiori punti di montaggio, più spazio per lo stoccaggio, maggiore volume nel triangolo del telaio;

Compatibilità con portapacchi anteriori e posteriori;

Cablaggio semi-integrato, per eliminare danni al telaio causati dai cavi;

Geometria completamente rinnovata per affrontare le discese con sicurezza;

Standard comuni: reggisella tondi, collarini esterni, tubo sterzo da 1 1/8”;

7 taglie;

Cockpit Full Mounty dal design spaziale

Innovativo sistema ECLIPS per alimentazione e illuminazione su modelli selezionati.

Da uno diventano due

La nuova gamma Grizl CF è costruita su una piattaforma in carbonio unica, solida e versatile. Una bici così capace meritava un’offerta che coprisse l’intero spettro di utilizzo. Ecco, quindi, che “una diventa due”: nascono Grizl OG e Grizl Escape. Entrambe condividono lo stesso telaio leggero e robusto, la stessa maneggevolezza affidabile e la stessa dotazione base da avventura, ma sono pensate per finalità diverse.

Grizl OG

Rappresenta l’evoluzione più vicina alla prima Grizl: la gravel bike originale di Canyon, amatissima e dall’anima giocosa. È progettata per chi desidera vivere ogni viaggio all’insegna del divertimento e della libertà.

Grizl Escape

È la più audace. L’ultra-bike firmata Canyon per chi insegue orizzonti su più giorni e cerca la compagna definitiva per superare i propri limiti e ritrovare la pace nei luoghi più selvaggi. Abbiamo già menzionato il manubrio? Se conosci Canyon, sai che sappiamo innovare anche lì…

Original Graveller vs Escape Artist

La linea Original Graveller – OG in breve – è perfetta per chi cerca una bici tuttofare per giri al tramonto, weekend avventurosi e giornate memorabili.

La linea Escape è ottimizzata per viaggi a lungo raggio e spedizioni epiche su più giorni.

Dettagli Grizl OG:

Trasmissioni gravel “pure” SRAM XPLR o Shimano GRX per una gamma completa senza salti di rapporto;

Manubrio HB0067 e attacco ST0046 Canyon per comfort e regolabilità;

Pneumatici Schwalbe G-One RX da 45 mm per tenuta sullo sterrato e scorrevolezza su strada;

Quattro modelli da €2.399 a €7.999.

Dettagli Grizl Escape:

Trasmissione “mullet” con pacchi pignoni MTB per affrontare carichi pesanti e salite impegnative;

Cockpit Full Mounty da 31,8 mm con più opzioni di presa e spazio di montaggio;

Pneumatici Schwalbe G-One Overlander da 45 mm per velocità e resistenza;

Tre modelli da €2.999 a €6.999;

Sospensione Canyon X DT Swiss RIFT.

Sospensione RIFT: Gravel come si deve

Canyon ha progettato la sospensione gravel nel modo giusto:

La forcella F132 One offre 40 mm di escursione con molla ad aria LINEAIR per comfort, grip e controllo anche nei tratti più difficili.

Con attacchi per carico, passaggio cavi interno e design elegante, si integra perfettamente nella bici.

Geometria aggiornata per una maneggevolezza ancora più intuitiva.

Blocco remoto con cavo interno per massima efficienza in salita senza staccare le mani dal manubrio.

Introducendo ECLIPS

Acronimo di Endless Charge & Lighting Integrated Power System, questa innovazione merita un comunicato dedicato. Ma ecco i punti salienti:

Alimentazione continua per luci e dispositivi, anche off-grid;

Dinamo SON nella ruota anteriore per ricarica senza attrito;

Cablaggi interni e batteria Lupine Smartcore protetti e integrati;

Fari Lupine Nano SL e luce posteriore C14 compatti ma potenti;

Porta USB-C per ricaricare GPS, telefono o camera in movimento;

Tutto controllato tramite Canyon BlackBox e gestibile via App Canyon.

Le nuove ruote Canyon Gravel

Le nuove ruote GR 30, sviluppate con DT Swiss, completano il sistema gravel Canyon:

Mozzo DT 350 Spline, raggi Aerocomp, cerchi hookless in carbonio da 30 mm di altezza e 27 mm di larghezza interna per pneumatici tubeless a bassa pressione e massima aderenza.

Tutti gli accessori

Chi sceglie Grizl vorrà completarla con gli accessori giusti:

Sul cockpit Full Mounty si possono installare borsa LOAD, estensioni, porta snack e portapacchi anteriore Grizl.

Disponibili anche le borse Fidlock Quickloader, Long Top Tube, il portapacchi posteriore universale e i parafanghi Fast Fenders da 50 mm.

Disponibilità e prezzi

La nuova Canyon Grizl sarà disponibile da martedì 1° luglio. Si parte con la Grizl CF 6 a €2.399 fino alla Grizl CF 9 con illuminazione ECLIPS a €7.999.

Negli Stati Uniti saranno disponibili i modelli Grizl CF 6, CF 7 Escape e CF 8 ECLIPS Escape.

Vieni a scoprire le nuove Grizl nei Canyon Showroom di Koblenz, Monaco o Carlsbad, oppure online su Canyon.como sull’App Canyon, dove troverai ulteriori informazioni tecniche e materiali aggiuntivi.

Prezzi di lancio in EUR: