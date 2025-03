La nuova Cannondale Topstone carbon: tre bici in una

Una bici gravel con un’anima tuttofare o più anime assieme: bici da viaggi, da escursioni o da gare gravel, cosi viene presentata la nuova Cannondale Topstone Carbon, modello di successo dell’azienda americana che è stata rinfrescata.





[Comunicato stampa] Oggi Cannondale presenta una nuova versione, completamente rinnovata, della sua apprezzata bici da gravel, la Topstone Carbon. Se l’ all-around è la vostra passione come lo sono i viaggi di più giorni in bicicletta su sterrato, e le gare di gravel questa bici è il mezzo che fa per voi.

Sebbene ci siano molti motivi per amare questa bicicletta, ciò che distingue la Topstone Carbon dalla massa delle gravel bike sono i sistemi di sospensione Lefty e KingPin. Quando si parla di gravel le sospensioni Kingpin e Lefty Oliver, assolutamente unici, non offrono solo comfort e controllo, ma anche maggiore velocità, assorbendo le asperità e le vibrazioni e consentendo alle ruote di seguire fluidamente il terreno, ottenendo una migliore trazione, una maggiore aderenza in curva e la capacità di mantenere una maggiore velocità su superfici miste. Le sospensioni migliorano la guida su sterrato.

Ora entriamo nei dettagli

La Topstone Carbon non sarebbe Topstone Carbon senza KingPin, l’innovativa sospensione posteriore gravel di Cannondale. Un perno nel tubo sella, oltre a una precisa sagomatura dei tubi e al layup del carbonio, consentono al triangolo posteriore e al reggisella di flettersi all’unisono, offrendo fino a 30 mm di escursione per attenuare gli urti. Il sistema KingPin offre un confort ottimale con una ottimale rigidità laterale, pedalata efficiente e peso ridotto, rendendo la Topstone Carbon ideale per qualsiasi tipo di attività, dalle lunghe uscite di endurance ai percorsi tecnici. Il sistema Kingpin della nuova Topstone Carbon è stato perfezionato per offrire una pedalata ancora più morbida su tutte le misure di telaio.

Lefty

All’anteriore alcune biciclette Topstone Carbon sono equipaggiate con la terza generazione di Lefty Oliver, la forcella ultraleggera a sospensione monobraccio di Cannondale costruita appositamente per gli sterrati. Per celebrare il suo 10° anniversario la Lefty Oliver è migliore che mai! Aggiornata con 40 mm di escursione e una nuovissima taratura dell’ammortizzatore, l’ultima Lefty Oliver offre una reattività senza pari , ed una stabilità e un controllo sulle superfici miste perfette. È più fluida, più veloce e pronta ad affrontare i terreni sterrati più difficili.

Ottimizzata

A proposito di efficienza nella guida, Cannondale ha perfezionato la costruzione Proportional Response, specifica per la taglia, sulla nuova Topstone Carbon. Tutto, dal layup del carbonio alla geometria, è stato accuratamente regolato in base alla taglia del telaio per garantire che la bicicletta e la sua sospensione KingPin offrano una guida perfettamente ottimizzata per le vostre dimensioni.

Pneumatici

Con uno spazio per pneumatici fino a 52 mm al posteriore e 56 mm all’anteriore, la Topstone Carbon è pronta a tutto. Con una forcella a sospensione non è necessario un volume di pneumatici così elevato ed i modelli Lefty offrono 6 mm di spazio per lo smaltimento del fango con un pneumatico da 700×47 mm all’anteriore.

Semplicità

Topstone Carbon pone l’accento sulla semplicità e sulla compatibilità. Oltre a un sistema di sospensione posteriore che non richiede alcuna messa a punto e praticamente nessuna manutenzione regolare la bicicletta presenta un movimento centrale BSA filettato, un reggisella standard e un serraggio sella esterno, una ruota posteriore con campanatura standard e un forcellino per il deragliatore universale. Il passaggio interno dei cavi, attraverso il Conceal Stem facile da usare, mantiene ordine e efficienza

Non dimentichiamoci dell’attrezzatura. La Topstone Carbon è dotata del nuovissimo sistema di stoccaggio , perfettamente integrato nel StashPort sul tubo obliquo, abbinato alla borsa personalizzata StashBag. Il sistema di stoccaggio tiene al sicuro gli oggetti essenziali per qualsiasi avventura. Inoltre, grazie ai numerosi supporti sul telaio e sulla forcella, la Topstone è pronta a trasportare nello StashPort tonnellate di attrezzatura per le avventure più impegnative.

Per ulteriori informazioni sulla nuova Topstone Carbon, visitate il sito www.cannondale.com.