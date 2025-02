Le date di apertura 2025 del Paganella Bike Park

Il bike resort aprirà i battenti dal 12 Aprile, con nuovi trail, eventi e una stagione da record, con apertura continuata fino al 2 Novembre

Finalmente confermata la data di apertura 2025 per Paganella Bike, uno dei bike resort più importanti d'Europa e punto di riferimento per tutti gli appassionati della mountain bike.







Sarà la Molveno Zone ad inaugurare la stagione 2025 da Sabato 12 Aprile, con apertura programmata tutti i giorni fino al 2 Novembre (condizioni meteo permettendo) – una fantastica notizia per tutti i biker che potranno godersi gli oltre 500 metri di dislivello della Molveno Zone in qualsiasi giorno della settimana. Grazie al nuovo trail Matrix, inaugurato nella stagione 2023, si potrà godere di discese di quasi 6km di lunghezza, collegando i classici Big Hero e Blade Runner a questo percorso che sta riscuotendo notevoli successi grazie al suo flow inconfondibile.

Il weekend successivo, il 19 Aprile, sarà la volta della Fai Zone, che con i suoi percorsi veloci e lavorati è da sempre la location preferita dei rider più esperti che ricercano velocità e percorsi impegnativi, dai classici Easy Rider e Peter Pan fino alla tecnica e discesistica Apocalypse Now. La Fai Zone aprirà nei festivi e pre-festivi fino al 24 maggio, da quando sarà aperta tutti i giorni.

A completare il quadro delle aperture per la stagione 2025 sarà la Andalo Zone il 24 Maggio, in vista del Paganella Bike Opening, festival che, giunto alla sua quarta edizione, dal 30 maggio al 2 Giugno celebrerà l’apertura dell’intero bike resort con un lungo weekend di riding, musica ed eventi. Per quest’anno il villaggio dell’evento verrà allestito in un’inedita location in zona Rindole, per un’esperienza ancora più coinvolgente tra stand di aziende di settore, concerti, intrattenimento e area food, con in più la nuova area dedicata alla van life.

Durante l’evento sarà inaugurato ufficialmente il nuovissimo trail Duel, situato proprio nella Andalo Zone, lungo 5,5 km, il più esteso dell’intero bike resort, un sentiero categorizzato come rosso, quindi di difficoltà media, ma ricco di elementi in roccia che permettono una moltitudine di opzioni e linee differenti.

Con l’apertura completa del bike resort sarà poi accessibile la vasta di rete di oltre 100km di single trail (in condivisione con i pedoni), molti dei quali hanno assunto ormai da anni uno status leggendario tra i biker di tutta Europa. Oltre alla rete dei flow trail e single trail in Paganella Bike c’è spazio anche per i pump track e le skill area, ideali per muovere i primi passi e migliorare la tecnica, e una fitta rete di ciclabili e piste forestali per chi vuole godersi la bellezza delle Dolomiti del Brenta in sella a una bici.

Vi aspettiamo dunque a partire dal 12 Aprile per una nuova stagione di Neverending Riding in Paganella Bike – per tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti. non dimenticatevi di visitare il sito ufficiale www.dolomitipaganellabike.com