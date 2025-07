MVDP viaggia con jet privato: la reazione dei tifosi

Mathieu van der Poel è stato costretto a rispondere all’ondata di critiche ricevute dopo l’annuncio di un accordo di sponsorizzazione con Flying Group, una società specializzata in voli privati.





Van der Poel ha annunciato questa partnership sul suo profilo Instagram, a poche ore dalla partenza del Tour de France 2025, e a differenza degli altri commenti che riceve di solito, questa volta ha ricevuto un’ondata di reazioni negative principalmente incentrate sull’impatto ambientale di questo tipo di trasporto.

“Sono lieto di annunciare che sono un ambasciatore del Flying Group, orgoglioso di rappresentare un’azienda che sta elevando il mondo dell’aviazione privata”, ha scritto l’olandese nel suo post iniziale.

La risposta è stata immediata. Migliaia di commenti, per lo più negativi, hanno inondato il post sottolineando la contraddizione tra l’uso di jet privati e il crescente impegno del mondo dello sport – e del ciclismo in particolare – per la sostenibilità.

Di fronte alla valanga di commenti, Van der Poel ha risposto con un messaggio più esteso nello stesso post, difendendo la sua decisione e spiegando le motivazioni alla base dell’accordo.

“Ho visto alcune reazioni e voglio essere trasparente sulla mia collaborazione con il Gruppo Flying come partner sostenibile. Comprendo le preoccupazioni ambientali e rispetto tutte le opinioni“, ha dichiarato.

Il ciclista ha chiarito che per lui la chiave non è il lusso, ma l’ottimizzazione delle prestazioni e del benessere come atleta d’élite.

“Per il mio sport e la mia carriera, il modo in cui viaggio è importante. Lavoro duramente ogni giorno per ottenere prestazioni ai massimi livelli e questo implica prendere decisioni che proteggano la mia vita, la mia salute e la mia tranquillità. Volare in modo rilassato, con meno stress e contatti, mi aiuta a rimanere concentrato e in salute“, ha spiegato.

Ha aggiunto che cerca di “prendere decisioni responsabili ogni volta che può” e che questo accordo fa parte del suo impegno verso i suoi obiettivi sportivi.