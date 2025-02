Nuova squadra pronta al via: Mondraker Factory Racing XC Team

Nuova squadra per Mondraker, dedicata al cross-country, il Mondraker Factory Racing XC Team.



[Comunicato stampa]Raddoppiano le squadre. Raddoppia l’impatto. In Mondraker, sappiamo bene che ogni secondo conta. Qualunque tipo di gara tu faccia, ciò che importa è strappare quel secondo al rivale dietro di te. Abbiamo deciso che è arrivato il momento di lanciare la nostra nuova squadra Factory. Il Mondraker Factory Racing XC Team.

Tutto il supporto, tutte le risorse, raddoppiate. Doppio il lavoro, doppi i secondi risparmiati, perché… EVERY. SINGLE. SECOND. COUNTS.







.

Se conoscete la nostra storia, saprete che siamo sempre stati orientati a spingere la nostra tecnologia al limite attraverso le corse. Anche se il downhill ci ha portato la maggior parte dei nostri successi in termini di podi e rivoluzioni tecnologiche, il cross country non è stato da meno. Infatti, abbiamo ottenuto il nostro primo podio XCO in Brasile nel 2022 grazie a Bec Henderson e ai ragazzi di Primaflor-Mondraker.

Dal 2017, siamo stati parte integrante delle gare XCO e XCC ai massimi livelli.

Attraverso tutte le evoluzioni della F-Podium, siamo stati in grado di competere e lottare per la vittoria in diverse stagioni di Coppa del Mondo. Ora siamo entusiasti di presentare la nostra nuova squadra, il Mondraker Factory XC Team, e siamo pronti a competere con tutte le nostre risorse e la nostra esperienza.

ESPERIENZA E MOTIVAZIONE I PUNTI CHIAVE

Per gestire al meglio il nostro secondo progetto Factory in poco più di un anno, abbiamo scelto il pro Sergio Mantecón come Team Manager. Dopo 20 anni di corse ai massimi livelli, i risultati di Sergio parlano da soli: 3 podi in Coppa del Mondo, 8 Campionati Spagnoli di Mountain Bike e persino un posto alle Olimpiadi di Londra 2012. Sergio sa cosa serve per competere contro i migliori al mondo.

Questo tipo di esperienza sarà fondamentale per gestire un team composto dagli 8 membri dello staff tecnico e 5 atleti che contribuiscono con un mix di esperienza, titoli e un carico di motivazione incredibile

Sergio condivide i suoi pensieri sull’ingresso nel team MFR XC:”Personalmente, sono super entusiasta di entrare a far parte della famiglia Mondraker. Come me, hanno la competizione nel DNA, ed è un onore avere la possibilità di costruire questo progetto sin dall’inizio. È una sfida seria, ma sono pronto a mettere in campo tutto ciò che ho imparato negli ultimi 20 anni di corse.

Faremo tutto il possibile per rendere questa squadra una contendente globale.

Abbiamo messo insieme un gruppo di persone straordinario, sia dal punto di vista umano che professionale, e abbiamo tutti gli strumenti necessari per farcela.”

Mondraker Factory Racing. XC Team Atleti:

Mona Mitterwallner (Austria, 22 anni):

• 5x Campionessa del Mondo

• 8x vittorie in Coppa del Mondo

• 5x Campionessa Nazionale

• Vincitrice di 45 gare

Nadir Colledani (Italia, 29 anni):

• 2x vittorie in Coppa del Mondo

• 1x Campione Nazionale

• Vincitore di 14 gare

Sebastian Fini (Danimarca, 29 anni):

• 1x vittoria in Coppa del Mondo

• 14x Campione Nazionale

• Vincitore di 46 gare

Tamara Wiedmann (Austria, 23 anni):

• Campionato Nazionale 2° posto (quattro volte).

• 9° World Cup di Mont-Sainte-Anne 2024.

• Vincitrice di 4 gare

Alejandro García (Spagna, 18 anni):

• 6° World Championship Junior 2024

Staff Tecnico Mondraker Factory Racing XC:

• Team Manager: Sergio Mantecón

• Race Engineer: Pablo Guillem

• Meccanico #1: Miquel Faus

• Meccanico #2: Jose Felix Fuertes

• Meccanico #3/ Team Assistant: Benno Willeit

• Driver: José Luis León Montero

• Fisioterapista: Ignacio Ara

• Fotografia/Video: Cristian Casal

Sponsor Mondraker Factory Racing XC:

• SRAM: Trasmissione e freni

• RockShox: Sospensioni

• Gobik: Race Kit e accessori

• Mavic: Ruote

• Maxxis: Pneumatici

• X-Sauce: Lubrificanti, manutenzione e pulizia

• Marcos Automoción: Mobilità

• Santa Madre: Nutrizione sportiva

• ONOFF: Componenti

• Transfrigo Moyano: Truck mobility

• Park Tool: Attrezzi

VERSO LA COPPA DEL MONDO CON F-PODIUM

Grazie alla sua costante evoluzione, la F-Podium è stata la nostra bici di riferimento per la World Cup negli ultimi anni. La F-Podium è un progetto sviluppato intorno al telaio in carbonio STEALTH AIR con 110 mm di escursione, abbinato al SISTEMA DI SOSPENSIONE ZERO AGGIORNATO e a una forcella con escursione di 120 mm.

La bici che tutti i corridori MFR XC porteranno sui campi di gara deriva dal modello RR SL al vertice della gamma, personalizzato con i componenti dei principali sponsor del team come SRAM, RockShox, Mavic, Maxxis e ONOFF. La F-Podium sfrutta il nostro ultimo linguaggio di design, con il triangolo posteriore super compatto e la geometria ottimizzata per dominare qualsiasi tipo di percorso.

FACTORY SUPPORT

Impegnarsi con due Factory team in soli due anni è una bella sfida, ma abbiamo il pieno supporto della sede centrale di Mondraker a Elche. Come dichiara Miguel Pina, CEO di Mondraker:



“I nostri sogni continuano ad avverarsi. Dopo la sfida di plasmare il nostro incredibile team DH, abbiamo raddoppiato gli sforzi per fare lo stesso per l’XC.

Abbiamo un team giovane con corridori affermati e stelle nascenti, supportato da una struttura guidata da grandi nomi del settore che già sentono i colori e l’identità di Mondraker. Le corse fanno parte della nostra cultura, e scommettere su un Factory team a questo livello significa che ogni reparto dell’azienda è a bordo con lo stesso obiettivo: vincere gare”.