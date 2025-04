Obbligo di targa e assicurazione per le Ebike

È di oggi la notizia che tutte le ebike, anche quelle che possono andare al massimo a 25 km/h, devono essere assicurate e munite di targa. La decisione della commissione europea, avvallata da tutti i singoli Paesi, è stata confermata anche in Svizzera e Norvegia e viene immediatamente applicata. Tutti i possessori di ebike sono tenuti a mettersi in contatto con la propria compagnia di assicurazione e di ordinare una targa gialla come quella che vedete qui in foto. Va apposta sul carrello della sella e deve essere ben visibile, senza venire coperta da luci posteriori o parafanghi.





La regolamentazione viene incontro alle richieste delle varie associazioni di escursionisti e ciclisti, che vedono un problema per la propria incolumità dalla velocità ed inesperienza di chi usa una bici elettrica.

Cosa ne pensate della nuova legge?