Pinarello rinnova la gamma Grevil F e lancia la nuova Dogma GR

Pinarello ha rinnovato la propria gamma di bici gravel, le Grevil F, e presenta una nuova bici da gravel-race, la Dogma GR. L’idea di base dietro questi nuovi prodotti è partita da un’analisi di come si sia segmentato oggi il mondo gravel, basandosi sugli eventi di maggior successo negli ultimi 6 anni, che si possono dividere in 3 categorie: il “gravel veloce” (Badlands, Traka, Unbound); il “gravel leggero” (Tuscany Trail, Eroica Nova); ed il “gravel Trail” (Jeroboam, Grinduro, Seven serpents). A questosi aggiunge la sottocategoria delle UCI gravel series, che hanno visto negli ultimi anni medie orarie sempre crescenti (nel 2022 il vincitore ha concluso a 37kmh di media; nel 2023 a 35kmh , ma con 1600d+ e nel 2024 a 39kmh). Sulla base di queste categorie Pinarello ha identificato un punto di discrimine che Per Pinarello che è il tempo in sella: sopra o sotto le 5h. Fatto questo ha deciso di avere in gamma due tipologie di bici, la serie Grevil per uscite sopra le 5h e la nuova Dogma GR per le uscite sotto le 5h.





Partendo dal Gravel veloce/Race veniamo alla Dogma GR, una bici da gara progettata per essere molto leggera e reattiva in piedi, ma comoda da seduti, stabile, facile in discesa con una capacità di montare copertoni da 45mm all’anteriore e 42mm al posteriore (ma solo in versione con trasmissione 1X)

Questo ha portato alle seguenti specifiche tecniche: realizzata in carbonio MX40 per un peso del telaio di 960gr con una geometria presa dalla Crossista, ma adatta a montare copertoni più grandi. Ha un reggisella D shape che permette 8mm di flessione longitudinale per stare seduti ed avere miglior trazione.

La nuova forcella Onda ha 50mm rake con miglior capacità di assorbimento.

La Dogma GR può montare un Bento Box ed è dotata di un vano portaoggetti sul tubo diagonale.

Dalla cugina Dogma da strada mutua alcune soluzioni aerodinamiche e dettagli come i perni passanti nascosti.

Monta il nuovo manubrio Talon Fast GR (con 7° flare 7°inward) su cui è possibile montare le prolunghe Gravel TT bars (con un’inclinazione di 10° fissi) grazie a due viti sulla parte superiore.

Montata con le ruote Princeton GR440, gomme vittoria Terreno T30 40mm e gruppo SRAM Red AXS, in taglia media, 7,35kg.

Disponibile in 3 colori: Bob, Interstellar, Luxter Blue ha un costo di 14.000eu (montata Shimano DuraAce o SRAM Red-compatibile solo con gruppi elettronici)

Il solo telaio 6700eu

Questa bici è stata sviluppata anche con i feedback di Ramon Sinkeldam, che ha concluso l’Unbound 200 a 37kmh di media in 8h48′, con zero forature, montando gomme da 45mm sia davanti che dietro (dietro non è una misura consigliata). Al corridore olandese non piacciono gomme di grosse dimensioni, in controtendenza con la voga attuale.

La serie Grevil F è ovviamente l’evoluzione della Grevil di 3^generazione attualmente in commercio. Questa nuova serie è stata concepita per avere un telaio modulare che dia più flessibilità, con vari accessori disponibili. Una bici quindi per ogni condizione, ma sempre con un occhio alle competizioni. Il telaio è realizzato in carbonio T900-T700-T600 ed ha la capacità di montare coperture sino a 50mm (47mm al posteriore se con trasmissione 1X).

La Grevil F ha un nuovo tubo obliquo con un vano portaoggetti molto più lungo degli standard attuali, in modo da potervi inserire non solo gel e camera d’aria, ma offire spazio extra anche per mantelline ed altri accessori.

Il passaggio cavi è integrato con il sistema TICR di Pinarello, già presente sulle Dogma stradali.

Per quanto riguarda la geometria ha un tubo orizzontale 1cm più lungo e più smussato negli angoli, adattato per borracce da 750ml, per cui ne è stata aumenta la rigidità. La geometria è pensata per montare stem 1cm più corti per maggiore comodità ed una maggiore guidabilità sullo sterrato.

Nuova la focella, cosi come il reggisella, che è lo stesso della Dogma GR, ma con foderi alti piu’ bassi quindi flette 10mm invece degli 8mm della Dogma GR per offrire maggior comodità.

Anche la zona movimento centrale è stata cambiata, con angoli più aperti.

La gamma si declina nei modelli F9-F7-F5-F3-F1:

F9 un colore Red , DT GRC1400, 11000eu

F7, due colori, 2 Grx 6900eu, Force Xplr, ruote Most carbon grvl, 7200eu,

F5 1 colore, GRx 4300eu, , Rival Xplr, ruote Most carbon grvl, 5600eu

F3 1 colore GRx-Apex, ruote Fulcrum Soniq, 4300eu

F1 1 colore un colore GRX, ruote Fulcrum Soniq 3500eu

7,9kg il peso della Grevil F top

1040gr il peso del solo telaio

Solo la Grevil può montare forcelle con sospensioni, la Dogma Gr ha il tubo sterzo ellittico quindi no. Non è prevista la possibilità di montare reggisella telescopici, per una questione di indirizzo d’uso (competitivo).

Per la Grevil sono disponibili vari accessori, come le prolunghe dedicate, portapacchi e borse.