Ratio Components presenta il tappo della molla ad aria “Flux” per RockShox ZEB

Se avete rimosso tutti i vostri riduttori di volume ma non riuscite ancora a ottenere un’escursione sufficiente sulla vostra RockShox ZEB da 170 mm o se semplicemente trovate la guida un po’ dura e volete aprire un po’ la forcella a metà corsa, il nostro tappo della molla ad aria “Flux” può aiutarvi! Questo semplice aggiornamento aumenta il volume positivo della molla ad aria di un token rispetto alla camera di serie.

Così facendo, il Flux modifica la curva della molla ad aria. Questa modifica aumenta il sostegno nella corsa iniziale, mentre apre la corsa intermedia per gestire meglio i colpi in successione di media entità, dalel braking bumps ai rock garden. Inoltre, a fine corsa, il tappo della molla ad aria Flux rende più facile raggiungere l’escursione completa, ma non soffrirete di bruschi bottom out. Su terreni accidentati e naturali, riteniamo che il Flux fornisca caratteristiche di guida migliori, più simili a quelle di una molla, rispetto al tappo della molla ad aria di serie senza riduttori di volume.





Sebbene abbiamo testato e ottimizzato la curva delle molle ad aria principalmente sulla ZEB a escursione più lunga, possiamo confermare che questo prodotto funziona anche con la RockShox BoXXer MY24+.

Infine, il tappo Flux non influisce negativamente sul gioco del tubo obliquo perché ha lo stesso spazio dei pomelli di regolazione della compressione dell’attuale Charger 3/3.1. Questo è stato ottenuto utilizzando i pomelli di regolazione della compressione della Charger 3. Questo risultato è stato ottenuto utilizzando un tappo della valvola dell’ammortizzatore posteriore più piccolo e smussando la superficie superiore per farla correre parallelamente al tubo obliquo medio.

Dettagli Ratio Components Flux