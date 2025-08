Red Bull Genova Cerro Abajo: 24 agosto 2025

Torna la Red Bull Cerro Abajo a Genova, precisamente il 24 agosto 2025, dopo la prima edizione tenutasi nel 2024.

[Comunicato stampa] Dopo il grande successo del 2024, Genova sarà sede fissa dell’evento fino al 2027. La gara si svolgerà lungo un tracciato urbano di 2,2 km con 279 metri di dislivello, partendo dal Monte Peralto e attraversando il centro storico, con scalinate, creuze, caruggi, salti e curve tecniche, per terminare in Largo della Zecca.

Red Bull Cerro Abajo Genova 2025: il percorso





I concorrenti torneranno ad affrontarsi sullo stesso percorso mozzafiato che li ha visti protagonisti nell’ottobre 2024. La partenza sarà dal Monte Peralto, presso la stazione superiore della funicolare Zecca-Righi. Si scende lungo le “Mura Nuove”, costruite nel XVII secolo, con un primo salto che porta i rider nella creuza di Salita Superiore San Simone. Si prosegue per Salita Emanuele Cavallo, un tratto particolarmente impegnativo, con una ripida pendenza, che culmina con un tornante mozzafiato. Il percorso continua sulla circonvallazione a monte, passando per la Spianata Castelletto, con vista panoramica. Si scende poi verso Corso Carbonara, prima di svoltare in Vico dell’Incarnazione e raggiungere il traguardo in Largo della Zecca.

Gli atleti presenti

L’atleta Red Bull ceco Tomas Slavik è pronto a difendere la vittoria di un anno fa contro i colombiani Juanfer Vélez (poi vincitore del circuito) e Sebastián Holguín. Altri nomi da “tenere d’occhio” sono Bernard Kerr, Pedro Ferreira, Pedro Burns e Brook MacDonald, a loro volta pronti a dare spettacolo. Non bisogna poi dimenticare gli italiani, quali Hannes Alber, l’unico rider azzurro ad aver partecipato alle tappe internazionali del Red Bull Cerro Abajo, Lucas Vega e Francesco Colombo, apprezzato anche come content creator attraverso un seguitissimo canale YouTube.

Proprio Slavik, insieme a Lucas Vega, Simone Santoni, Gabriele Pala, è il protagonista del trailer di lancio della manifestazione Red Bull Cerro Abajo Genova 2025, che quest’anno ci porta nello Stadio Luigi Ferraris, teatro per un giorno di incredibili trick, sottolineando lo spirito urbano e internazionale dell’evento.

L’amministrazione comunale di Genova accoglie con entusiasmo il ritorno dell’evento.

«Da ex atleta so bene cosa significhi sfidare i propri limiti, affrontare percorsi estremi e trasformare l’energia della competizione in spettacolo – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Per questo il Red Bull Cerro Abajo Genova 2025 non è solo una gara: è un evento che ha la straordinaria capacità di raccontare Genova e le sue unicità attraverso la passione e l’adrenalina dello sport. Nella passata edizione la tappa genovese ha portato sul percorso di gara nella nostra città decine di migliaia di spettatori e milioni di contatti in tutto il mondo, trasformando i nostri vicoli in un palcoscenico internazionale.

Negli anni che ci attendono come sede del Red Bull Cerro Abajo – prosegue la sindaca – vogliamo fare ancora di più, consolidando Genova come punto di riferimento europeo del downhill urbano e offrendo una vetrina sempre più potente per la promozione della città, delle sue bellezze e del suo fascino senza pari.»

