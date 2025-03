[Replay] Tim Bringer e Patricia Druwen vincono lo Slopestyle di Rotorua

Il Maxxis Slopestyle in Memory of McGazza, l’evento di apertura del Crankworx FMBA Slopestyle World Championship (SWC), ha offerto un’elettrizzante vetrina di progressione e competizione ad alta quota sotto un cielo sereno. Originariamente previsto per domenica, l’evento è stato spostato a sabato mattina a causa dei forti venti previsti. Dopo ampie consultazioni e un’attenta considerazione di diversi scenari, gli atleti hanno optato all’unanimità per un nuovo ed elettrizzante formato di gara: una battaglia ad eliminazione a due manche. Questo cambiamento strategico non solo ha aumentato l’intensità, ma ha anche dato a tutti i corridori l’opportunità di esibirsi sul grande palcoscenico della SWC. Per gli uomini, il campo di gara è stato dimezzato dopo la prima manche, mentre per le donne le prime cinque classificate di otto atlete sono passati al secondo turno.





Torquato Testa, unico italiano presente, non ha partecipato alle finali dopo essersi infortunato in prova.

Risultati