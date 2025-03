RockShox Reverb AXS con nuova posizione della batteria?

Nino Schurter e Filippo Colombo hanno vinto la Cape Epic 2025 a bordo delle loro Scott Spark. Nella presentazione ufficiale avevamo visto il classico Rock Shox Reverb AXS, quello con la batteria dietro al morsetto per la sella. Oggi all’arrivo della gara a tappe sudadricana però si è visto chiaramente un nuovo Reverb AXS, con la batteria posizionata in basso sotto lo stelo, in una posizione del tutto simile al Fox Transfer Neo. Rock Shox ha però scelto di mettere la batteria in avanti.

Il problema del vecchio Reverb AXS era che con certe bici la gomma andava a toccare e strappare la batteria. Sembra che il problema sia stato risolto.