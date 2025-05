Schwalbe Click Valve: il nuovo standard?

Schwalbe ci ha mandato una coppia delle sue nuove Click Valve (meno di 20€ su Amazon) da montare e provare. In pratica è un kit di conversione dalle valvole Presta a quelle Schwalbe. L’operazione è velocissima: basta togliere l’anima della vecchia valvola, inserire la Click Valve e avvitarla con l’apposito attrezzo presente nella confezione, attaccare l’adattatore alla propria pompa preferita e il gioco è fatto. Come dice il nome, la pompa si attaccherà con un velocissimo click alla nuova valvola, senza il rischio di stortare il nuovo core e senza dover stringere o avvitare la testa della pompa alla valvola stessa.

Il tappino entra a pressione anche lui e servirà a far fuoriuscire l’aria, anche quando si è in giro, con un dosaggio molto facile. Se vi state chiedendo cosa fate se nessuno dei vostri amici ha l’adattatore per la Click Valve sulla sua pompa, guardate questo breve video:





Aggiungere o controllare il lattice prevede la stessa operazione di prima: svitare il core (=Click Valve) e inserire la siringa.