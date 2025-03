[Test] SRAM Eagle 90 Transmission meccanico: per gli oltranzisti del cavetto

SRAM Eagle 90 Transmission meccanico è la nuova trasmissione di SRAM, basata sulla stessa tecnologia T-Type senza forcellino della Transmission AXS, ma con azionamento tramite cavetto in acciaio. Dopo tanti commenti di chi non vuole avere l’elettronica sulla bici, SRAM risponde con un prodotto che abbiamo già avuto modo di testare sul campo. Esistono due varianti di questo nuovo gruppo: la 90, in prova, e la 70, che si trova solo di primo montaggio sulle bici. A proposito di gamma, l’Eagle 90 va a posizionarsi sotto il GX AXS. Consiglio vivamente la visione del video, perché mostro anche quanto sia resistente agli urti (e al mio peso).

I numeri innanzitutto: la SRAM Eagle 90 è una trasmissione 1×12 con cassetta 10-52 azionata meccanicamente.

È compatibile solo con le bici dotate del forcellino universale UDH che SRAM ha introdotto nell’ormai lontano 2019, e che è ampiamente diffuso. Il montaggio è identico a quello del fratello wireless, vale a dire la lunghezza della catena è la variabile chiave per la regolazione. Non ci sono viti di fine corsa, e non c’è la vite che regola il B-Gap. Il cavetto viene usato solo per la regolazione di fino tramite la classica vite in plastica che troviamo sul manettino, identica a quella di tutte le trasmissioni meccaniche.

Per trovare la giusta lunghezza della catena per la propria bici basta andare sul sito SRAM e seguire le istruzioni. Come il modello AXS, anche quello meccanico permette la cambiata sotto sforzo, grazie alle scanalature presenti sulla cassetta che evitano lo scivolamento della catena. E come l’AXS, anche l’Eagle 90 è relativamente lento nella cambiata se la catena si trova lontana da una di queste scanalature, cosa che però non dà fastidio perché uno può continuare a pedalare senza aspettare il cambio di pignone.

Un’altra caratteristica in comune è la resistenza ai colpi. In primis perché non abbiamo il forcellino ma il deragliatore è ancorato direttamente al telaio, e in secondo luogo perché il cavetto non si strappa visto che, se il deragliatore si muove verso l’interno (come accade quando uno colpisce una roccia), la tensione si allenta per poi tornare quella di prima. A questo proposito ribadisco che guardiate il video, perché ci monto su con tutto il mio peso.

Se il colpo arriva dal davanti il deragliatore girerà sul proprio asse e bisognerà rimetterlo in posizione e serrarlo a 35 Nm.

La cambiata è precisa e secca, quello a cui bisogna abituarsi è un movimento deciso del pollice che va a muovere la leva del manettino quando si cambia verso un pignone più agile. La corsa di questa leva è piuttosto lunga e all’inizio tendevo a non premerla sufficientemente a fondo, avendo come risultato una cambiata impresisa. Una volta che mi sono abituato, sono rimasto sorpreso di quando l’Eagle 90 funzioni bene malgrado il cavetto. D’altronde mancando il forcellino è molto più facile regolare una trasmissione 1×12 perché non abbiamo la variabile del forcellino storto, né quella delle viti di fine corsa e del B-Gap, che tende spesso ad allentarsi.

Si può cambiare al massimo 2 pignoni verso quelli grandi premendo la leva il più a fondo possibile, mentre la cambiata verso i pignoni piccoli è singola ma molto veloce. Si può in pratica fare una smitragliata e poi aspettare che la catena vada fino al pignone da 10 denti. Proprio la cambiata verso i pignoni piccoli è sorprendentemente precisa sotto sforzo, cosa che piacerà a chi voglia rilanciare in volata o in uscita di curva.

Pesi SRAM Eagle 90 Transmission meccanico

In questa tabella trovate i pesi, rilevati sulla nostra bilancia, del nuovo SRAM Eagle 90 Transmission meccanico paragonato con il vecchio GX meccanico con guarnitura in carbonio. L’aggravio di peso del deragliatore non è così elevato come uno potrebbe pensare, cosa che viene comoda se uno decidesse di usare cassetta e pedivelle dell’AXS, visto che tutto l’Eagle Transmission T-Type è compatibile ed intercambiabile, eccetto il manettino.

Componenti e prezzi SRAM Eagle 90 Transmission meccanico

Per i dettagli dell’Eagle 70, che si trova solo sui primi montaggi, vi rimando al sito SRAM.

Gruppo completo

Solo per telai con interfaccia UDH senza supporto cambio

Particolare finitura black e silver

Pedivelle DUB con lunghezze di 165mm, 170mm e 175mm, corona T-Type da 32 denti con due paracorona

Il comando cambio Eagle 90 sfrutta il disegno “stealth” ed è compatibile con il morsetto MMX per abbinarsi perfettamente ai freni SRAM. Posizione ordinata della guaina e del condotto idraulico con le clip comprese

La leva di azionamento è realizzata seguendo la moderna ergonomia e il punto di contatto della leva in alluminio ha la finitura ruvida

La cassetta nera XS-1275 ha la dentatura 10-52 e sfrutta la tecnologia X-SYNC per le migliori prestazioni della cambiata sotto sforzo a salire e a scendere

Il cambio Full Mount Eagle 90 è quello con la maggiore possibilità di manutenzione della serie Eagle Transmission, con la possibilità di sostituzione del sistema “B-knuckle”, degli snodi interno ed esterno, della protezione esterna, delle bronzine e della gabbia

Comprende la catena GX Eagle Transmission Flattop

Prezzo: 730€

Deragliatore

Full Mount Design

Compatibilità T-Type

Finitura silver/black

Protezione esterna, snodi interno ed esterno del parallelogramma, gabbia e kit gabbia sostituibili

Il cambio con la maggiore possibilità di manutenzione nell’ecosistema Eagle Transmission

Prezzo: 205€

Guarnitura

Pedivelle in alluminio forgiato con compatibilità per pe corone T-Type ad 8 viti

Disponibile in lunghezza 175mm, 170mm, 165mm, 160mm e 155mm

Corona in acciaio stampato per la massima durata oppure in alluminio per un peso inferiore

Concretezza senza compromessi. Due paracorona indipendenti in materiale composito rimovibili. Specifici a seconda della dentatura della corona.

I paracorona sono gli stessi delle corone GX e X0 T-Type

Asse DUB Wide per linea di catena da 55mm

Prezzo: 170€

Manettino

Ergonomia della cambiata

Punto di riferimento nel controllo dell’attrito

La scalata a duplice click permette la migliore cambiata sotto sforzo con le bici di tipo tradizionale

Per l’utilizzo sulle E-MTB è previsto il comando specifico a singolo click

Area di contatto per l’azionamento della leva in alluminio con superficie ruvida

Progettazione ottimizzata per l’abbinamento con le leve di tipo “stealth” per il migliore look del cockpit

Posizione ordinata della guaina e del condotto idraulico con le clip comprese

Prezzo: 55€

Cassetta

Compatibilità T-Type

Tecnologia X-SYNC per le migliori cambiate in assoluto a salire e a scendere sotto carico.

Sviluppo dei rapporti del 520 per cento con salto di ingranaggi ottimizzato sui pignoni più grandi

Compatibile con linea di catena 55mm per un angolo della catena meno ampio, una maggiore resistenza all’usura e una precisione superiore

I pignoni 8-12 sono un blocco sostituibile

Pignone Setup Cog per un facile montaggio

Finitura nickelata per una cassetta più silenziosa e più duratura

Prezzo: ?

Catena Flat Top

La catena SRAM più resistente mai realizzata.

Ingegnerizzata in modo specifico per la trasmissione Eagle.

Profilo superiore piatto, prestazioni di cambiata incredibili, estetica rivoluzionaria

Perni pieni, utilizzo del tutto ammesso sulle E-MTB

Prezzo: 35€

Domande frequenti

Scaricate le domande frequenti su compatibilità e altre magagne cliccando qui.

