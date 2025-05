Una nuova era per Rocky Mountain: un gruppo di imprenditori canadesi prende il timone

Rocky Mountain è stata salvata dal fallimento, la notizia è ora ufficiale. Auguriamo il meglio ai nuovi proprietari.

Montréal, 9 maggio 2025 – Rocky Mountain, un marchio iconico della mountain bike canadese, sta entrando in un nuovo capitolo della sua storia con il passaggio della società a un nuovo gruppo di quattro investitori canadesi, Chaos Sports Inc.

Radicati nel passato, concentrati sulla strada da percorrere





Questa transizione è rivolta a tutti coloro che hanno contribuito a plasmare la storia di Rocky Mountain: i weekend warriors, i neofiti curiosi, i corridori esperti e i trailbuilders.

Nata dai sentieri e guidata dalla passione per questo sport, Rocky Mountain rimarrà profondamente radicata nella British Columbia, dove tutto è iniziato. A tal fine, le nostre attività di ricerca e sviluppo riprenderanno a North Vancouver, una pietra miliare della cultura ciclistica che continua a ispirare la visione dell’azienda.

Un team esperto per portare avanti lo spirito di Love the Ride

Il nuovo team di proprietari porta con sé competenze diverse, un amore condiviso per il ciclismo e la vita all’aria aperta e un chiaro impegno a far crescere Rocky Mountain rimanendo fedeli al suo DNA. Tre dei nuovi proprietari sono anche alla guida di Maui Bikes, un’azienda del Québec specializzata in biciclette elettriche, a testimonianza del loro impegno attivo nel settore e della loro profonda conoscenza dei biker di oggi.

Jonathan Bourgeois, cofondatore di Raccoon Skis e partner di Maui Bikes, porta con sé un’esperienza pratica, una mentalità innovativa e un profondo legame con la cultura dell’outdoor.

Christian Thibert, presidente di Thibert Inc. – leader nordamericano nella distribuzione – si concentra sull’innovazione, sull’eccellenza del servizio clienti e sulle partnership strategiche. La sua visione a lungo termine è in linea con gli sforzi di riposizionamento di Rocky Mountain.

Patrick St-Denis, con un passato in Oakley e The North Face, offre una profonda visione dei consumatori e una forte esperienza nella strategia di marca.

Jean-François Grenache, specialista di marketing e sviluppo aziendale, è noto per aver rivitalizzato i marchi in ambienti di mercato complessi.

“Rocky Mountain è più di un semplice nome: è una mentalità, una cultura, un modo di vivere. Stiamo entrando in scena con umiltà, energia e determinazione. Il nostro obiettivo è chiaro: onorare ciò che ha reso Rocky forte per oltre 40 anni e aprire un nuovo capitolo di crescita“, afferma Patrick St-Denis, portavoce del gruppo.

Continuità del servizio e supporto in garanzia

Il periodo 2025-2026 segnerà un rilancio strategico, con l’ambizione di affermare Rocky Mountain come leader mondiale della mountain bike. I nuovi proprietari si impegnano a mantenere i più alti standard di qualità, servizio e assistenza. A breve termine, le attività commerciali, il servizio clienti, l’assistenza post-vendita e gli impegni con i partner continueranno come sempre. Tutte le garanzie offerte da Rocky Mountain negli ultimi anni saranno pienamente rispettate. Le parti e i componenti delle biciclette rimarranno disponibili.

Rocky Mountain