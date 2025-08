Vertical Helium Race, il reggisella telescopico più leggero del mondo

Il marchio spagnolo Vertical presenta l’Helium Race, un reggisella telescopico di soli 263 grammi, nella sua versione più leggera, pensato per le competizioni di cross country.

[Comunicato stampa] Vertical, marchio leader nell’innovazione e nelle prestazioni nel mondo del ciclismo, presenta la sua ultima pietra miliare tecnologica: l’HELIUM RACE, un reggisella telescopico ultraleggero che ridefinisce gli standard del settore. Con questo lancio, Vertical consolida la sua posizione come punto di riferimento nei componenti di alto livello, superando anche il suo modello di punta, l’HELIUM.





Progettato specificamente per le gare, l’HELIUM RACE è il risultato di uno sviluppo tecnico focalizzato sulla riduzione del peso senza compromettere prestazioni, affidabilità o durata. È il modello più avanzato del marchio, già utilizzato da ciclisti professionisti come Tom Pidcock, campione olimpico in carica, che lo ha debuttato durante il Campionato di Andorra 2024. Anche il team Origin Racing Division ha iniziato a gareggiare con le prime unità di produzione.

Le principali innovazioni dell’HELIUM RACE includono:

Design su misura per taglia

Ogni unità è adattata con precisione alla lunghezza necessaria, ottimizzando lo spessore del tubo in carbonio e rinforzando l’area di serraggio con fibre a 90° per evitare deformazioni. Questo consente una riduzione del peso da 15 a 30 grammi, con solo 3,5 grammi di differenza tra i diametri da 31,6 mm e 30,9 mm.

Verniciatura con particelle abrasive per una presa migliore

Un nuovo rivestimento applicato nella zona di ancoraggio al telaio migliora l’aderenza senza la necessità di elevati coppie di serraggio, aumentando la sicurezza ed evitando lo scivolamento.

Sistema di fissaggio sella Carbolink

Ispirato al design Thomson, il nuovo sistema Carbolink utilizza cinghie in fibra di carbonio per collegare i morsetti, riducendo il peso di 14 grammi rispetto al modello originale. La bulloneria M6 personalizzata migliora l’affidabilità e facilita la regolazione.

Finitura anodizzata naturale effetto specchio

Il tubo in alluminio presenta una finitura resistente all’usura e alla corrosione, con una texture liscia che consente uno scorrimento fluido.

Dimensioni e pesi

Il peso parte da soli 263 grammi, stabilendo un nuovo record per i reggisella telescopici. La versione più lunga e con maggiore escursione raggiunge solo i 325 grammi. È fondamentale selezionare la lunghezza corretta per un montaggio ottimale; i ciclisti possono consultare la tabella delle misure o utilizzare il configuratore online sul sito del prodotto.

Prezzi e disponibilità Vertical Helium Race

Entrambi i modelli, HELIUM e HELIUM RACE, saranno disponibili nel catalogo Vertical come le opzioni più leggere sul mercato:

– HELIUM: 440 €

– HELIUM RACE: 540 €

Acquistabile online qui.