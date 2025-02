Winter Cup di febbraio 2025: 3 premi di One Up Components in palio

Dai che l’inverno sta per finire, e con esso anche la nostra Winter Cup alla cui classifica generale prendono parte 1500 biker. Oggi inizia l’ultimo mese della coppa, e per chi partecipa ci sono tre premi messi in palio da One Up Components, fra cui i nuovissimi pedali Clip. Per tenere tutto bene sotto controllo suggeriamo di scaricare la nostra app gratuita con cui si possono anche registrare le uscite o abbinare il Garmin per caricarle automaticamente. Questo il bando di gara:

Partecipa alla nostra Winter Cup 2024/02 pedalando sulla tua bici (MTB, bici da corsa, Ebike e gravel) o sui rulli e vinci 1 paio di pedali One Up Clip (3° classificato), 1 manubrio One Up in carbonio (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 2.000 punti), 1 pompa One Up EDC con multitool (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 500 punti).





Come ottenere punti



.

1 km all’aperto in MTB o in gravel = 1 punto

1 km all’aperto in bici da corsa = 0.8 punti

1 km all’aperto in Ebike = 0.5 punti

1 km sui rulli = 0,25 punti

Bonus

Ogni 500 metri di dislivello in salita all’aperto in MTB o in gravel = 100 punti

Ogni 500 metri di dislivello in salita all’aperto in bici da corsa = 80 punti

Ogni 500 metri di dislivello in salita all’aperto in Ebike = 50 punti

Ogni 500 metri di dislivello in salita su indoor trainer = 25 punti