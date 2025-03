Le Scott Spark Cape Epic Edition 2025 di Schurter e Colombo

La Cape Epic è considerata la gara a tappe di mountain bike più dura del mondo. Nel 2025, il veterano della Cape Epic Nino Schurter può contare su un supporto di prim’ordine: il campione nazionale svizzero e compagno di squadra SCOTT-SRAM Filippo Colombo. Quest’ultimo non è un novellino, avendo già completato una Cape Epic nel 2021, e insieme non hanno in programma altro che un primo posto finale.

Per questa sfida straordinaria, il team sarà equipaggiato con un’edizione speciale della SCOTT Spark RC ispirata al ghepardo. Questo modello unico è caratterizzato da un design speciale e da una configurazione altamente ottimizzata per l’aspro paesaggio sudafricano.





La gara verà trasmessa in diretta qui.