Leatt presenta la sua prima linea di componenti, che potrete vedere sulla bici del Ninja prossimamente.

[Comunicato stampa] Forse vi state chiedendo: “Perché un marchio di protezioni e abbigliamento ha iniziato a produrre componenti?!”. Tutto nasce da alcuni super appassionati della tecnologia che volevano creare cose molto cool. Il fondatore di Leatt, il dottor Chris Leatt, è un appassionato di cross country e fanatico del peso. Si è confrontato con i product manager Leatt per creare componenti leggeri ma resistenti. È così iniziata l’avventura nel mondo dei componenti. Tutto è partito da una domanda: perché non usare una lega di magnesio, come quella utilizzata nelle forcelle o nei componenti aeronautici? L’idea iniziale era realizzare solo un attacco manubrio in magnesio, ma poi… perché non anche dei pedali? E perché non offrire anche versioni in alluminio? Quella che sembrava un’ottima idea si è trasformata in un lungo percorso di sviluppo e test: il magnesio, a livello produttivo, è tutt’altro che semplice. Il progetto ha richiesto il doppio del tempo previsto per arrivare sul mercato (quattro anni invece di due), ma il risultato finale vale l’attesa. Leatt è orgogliosa di presentare finalmente i componenti CeraMAG: pedali e attacchi manubrio in lega di magnesio rivestita in ceramica. Il magnesio è un metallo strutturale molto leggero e resistente, 100% riciclabile. Il rivestimento ceramico garantisce massima resistenza all’usura e alla corrosione.

Pedali flat





I pedali flat pesano solo 284 g al paio nella versione CeraMAG con assi in titanio (grado 5) e 338 g con assi in acciaio cromoly. Le versioni in alluminio (disponibili in argento, nero e bronzo) pesano 381 g con assi in acciaio. Caratteristiche comuni dei vari modelli:

• Corpo lavorato CNC a 5 assi

• Sistema a triplo cuscinetto completamente revisionabile (boccola autolubrificante LSL, cuscinetto ad aghi, cuscinetto a sfere sigillato)

• Tenute a quattro labbri per mantenere gli interni puliti anche in condizioni estreme

• Spessore 16 mm con concavità di 5 mm per miglior grip e feeling

• 10 pin in acciaio inox per lato (7 caricati dal basso filettati e 3 superiori a punta diamantata)

• Due misure di piattaforma: 114 mm lunghezza x 100 mm (stretta) o 107 mm (larga)

• Certificati secondo lo standard EFBE EPAC Gravity TRI-TEST® (categoria 5) Nota: Solo i pedali CeraMAG Ti (top di gamma) sono: A) disponibili esclusivamente in versione stretta B) certificati EFBE EPAC categoria 4 (il titanio è leggermente più “morbido” rispetto al cromoly) C) Disponibili kit di upgrade con assi in titanio e kit di ricambio cuscinetti.

Lo stesso asse e sistema di cuscinetti è utilizzato nei pedali clipless, disponibili in tre versioni:

• Endurance: senza piattaforma

• AllMtn: con piattaforma piccola

• Gravity: con piattaforma ampia Tutti disponibili in versione CeraMAG, solo gli Endurance con assi in titanio. Compatibili SPD (con tacchette incluse). Peso da 298 g (Endurance CeraMAG Ti) a 520 g (Gravity in alluminio). Colori disponibili: CeraGrey, argento, nero e bronzo (solo per versioni in alluminio).

Attacco manubrio

L’attacco manubrio CeraMAG Ti con viti in titanio pesa:

• 100 g (33 mm)

• 103 g (40 mm)

• 111 g (50 mm) Disponibili anche versioni con viti in acciaio inox, sia in CeraMAG che in alluminio (peso da 141 g). Caratteristiche comuni:

• Lavorazione CNC a 5 assi per ridurre peso e ottenere il design distintivo Leatt

• Piastra frontale a zero gap con avvolgimento del manubrio a 210° per distribuire meglio le forze

• Interfaccia piastra interbloccante per maggiore resistenza e facilità di montaggio

• Piattaforma di serraggio larga 65 mm per controllo e precisione

• Viti a testa tonda per proteggere le ginocchia

• Tappo sigillante per evitare ingresso sporco nel tubo sterzo

• Certificati EFBE EPAC Gravity TRI-TEST® (categoria 5)

• Solo per manubri da 35 mm

Manopole

Le manopole Reaflex 6.0 hanno un cuore in gel Reaflex, lo stesso materiale utilizzato nelle protezioni più sottili di Leatt. Questo gel smorza le vibrazioni e riduce l’arm pump. È un materiale non-Newtoniano, che adatta la risposta in base alla forza applicata.

Attualmente è disponibile un solo profilo in due diametri:

•Regular: 33/31 mm

•Thin: 31/29 mm e quattro varianti colore.

Tutte le manopole condividono un profilo conico a diametro variabile, con più materiale sul bordo esterno, dove il contatto con la mano è maggiore: questo riduce ulteriormente la pressione sulle mani e migliora la capacità di smorzamento delle vibrazioni.

Le costolature morbide e flessibili nella zona di pollice e indice migliorano la presa impedendo lo scivolamento. Il disegno “half waffle” combinato a blocchi triangolari garantisce una trazione aggiuntiva per le dita e maggior controllo. La superficie della manopola è morbida al tatto, offrendo un equilibrio ideale tra sensibilità e durata. Le estremità con protezione integrata proteggono il rider, il manubrio, l’auto… e persino i muri!

Manubrio

Hai bisogno anche di un manubrio? Leatt ha pensato a te con il combo Grip-Bar.

Il manubrio in sé non è qualcosa di rivoluzionario, ma ha un design curato, con una combinazione di finiture sabbiate (shot-peened) e lucidate, disponibile in argento o nero, grafiche tono su tono e un peso contenuto per un manubrio in alluminio 7050: 284 grammi.

Ha un backsweep “classico” da 9° ed è disponibile in due altezze:

•38 mm

•23 mm

Il diametro del collarino è solo 35 mm (preparatevi ai commenti esplosivi!).

E sì, il kit include sempre le manopole ReaFlex 6.0 personalizzate, in nero e larghezza standard.

Il pacchetto è proposto a un ottimo prezzo: EUR 119,99

Se cerchi un manubrio rigido per il massimo controllo dello sterzo, abbinato a manopole smorzanti per ridurre le micro-vibrazioni e il bruciore agli avambracci (arm pump), questo combo potrebbe fare al caso tuo. Inoltre, la zona di serraggio larga 100 mm si adatta perfettamente anche agli attacchi direct mount più larghi.

A proposito: Leatt lancerà il suo attacco manubrio direct mount in alluminio lavorato CNC nel mese di luglio!

Prezzi

Pedali

• Flat: da EUR 169,99 (alluminio) a EUR 319,99 (CeraMAG Ti)

• Endurance Clip-In: da EUR 159,99 (alluminio) a EUR 339,99 (CeraMAG Ti)

• All Mountain Clip-In: da EUR 189,99 a EUR 259,99

• Gravity Clip-In: da EUR 199,99 a EUR 269,99

Attacchi manubrio

• da EUR 129,99 (alluminio) a EUR 239,99 (CeraMAG Ti 33 mm)

Manopole

• EUR 29,99 Manubrio + Manopole

• EUR 119,99

Disponibilità

Tutti i componenti in alluminio: già disponibili , pedali CeraMAG: entro un mese , attacchi CeraMAG: da luglio.

Leatt