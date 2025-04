N1NO Beyond | Episodio 5: l’innovatore

Il quinto episodio di N1NO BEYOND – uscito oggi – ci porta dietro le quinte del SCOTT-SRAM MTB Team per capire come la tecnologia giochi un ruolo chiave nella performance di un atleta e come il GOAT Nino Schurter sia ossessionato dall’essere sempre un passo avanti: in gara e sulla sua bici.

Quando si parla di gare di mountain bike XC, Nino Schurter è indiscutibilmente il più grande di tutti i tempi. Con 10 titoli di Campione del Mondo Elite, un set completo di medaglie olimpiche e 36 vittorie in Coppa del Mondo, ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Ma chi è Nino oltre le gare, le vittorie e i record?





Nel quinto episodio della nuova serie N1NO BEYOND, Nino Schurter e il suo team ci mostrano come l’innovazione tecnologica sia parte integrante della performance. Per un atleta al vertice dello sport, come fa Nino Schurter non solo ad abbracciare il cambiamento, ma anche a influenzarlo? Dallo sviluppo di nuovi prodotti ai test camp e ai “race launches”, Nino è stato una figura chiave nell’innovazione e nell’adozione delle moderne tecnologie per la mountain bike per decenni.

Essere al comando significa anche innovare per restare un passo avanti tecnologicamente: Nino non solo fornisce feedback per migliorare i prodotti, ma ne dimostra il valore conquistando il gradino più alto del podio. Con il suo successo senza precedenti e la sua voglia di superare i limiti, Nino è il test rider definitivo. Da dove nasce questa ossessione per i dettagli tecnologici? E quanto sono importanti le sue sensazioni in allenamento e in gara per i partner con cui lavora?

In questo episodio, Nino, innovatore nell’anima, ripercorre le gare più memorabili e le tecnologie chiave che ha contribuito a sviluppare:

“Tutta l’attrezzatura fa parte della performance, vuoi sempre essere un passo avanti agli altri”, commenta Nino Schurter.

Prodotta dalla rinomata agenzia di contenuti sportivi Cut Media, la docu-serie N1NO BEYOND porta gli spettatori dietro le quinte per scoprire l’uomo dietro il campione. Mentre Nino raggiunge l’apice della sua carriera agonistica, questa serie accompagnerà il pubblico in un viaggio al suo fianco, esplorando l’impronta indelebile che ha lasciato nel mondo della mountain bike. La serie offrirà un ritratto intimo e personale, ponendo domande e mostrando Nino come mai visto prima.