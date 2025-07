Nuova DJI Osmo 360

DJI presenta la nuova Osmo 360. Ecco tutti i dettagli e i prezzi.

[Comunicato stampa] DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi l’Osmo 360. Essendo il primo approccio dell’azienda alle fotocamere a 360 gradi, l’Osmo 360 offre nuove innovazioni nell’imaging per elevare gli standard del settore, offrendo ai creatori la flessibilità necessaria per qualsiasi visione creativa.





L’Osmo 360 offre le foto più nitide possibili sul mercato delle fotocamere a 360 gradi con immagini a 360° da 1 pollice1. È la prima fotocamera a 360 gradi in grado di girare video ultra-high-spec 8K/50fps a 360°, ed è l’unica fotocamera a 360 gradi che può girare continuamente per 100 minuti in 8K/30fps2.

«Con l’Osmo 360, DJI sta sfidando lo status quo del mercato delle fotocamere a 360 gradi», ha dichiarato Christina Zhang, Direttrice della strategia aziendale presso DJI. «Stiamo rivoluzionando l’innovazione panoramica sfruttando la lunga storia di innovazione di DJI nella tecnologia delle fotocamere creative. Ad ogni progresso tecnologico — dal sensore HDR quadrato, unico nel settore, all’imaging a 360° su sensore da 1 pollice, fino a prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa luminosità — spingiamo oltre i limiti di ciò che è possibile fare con una videocamera a 360°.»

Qualità dell’immagine a 360° da 1 pollice e video a 360° nativi in 8K

Progettato appositamente per la cattura a 360°, il sensore d’immagine HDR quadrato dell’Osmo 360, primo nel settore, mantiene lo stesso campo visivo a 360° di un sensore rettangolare tradizionale da 1 pollice, eliminando l’area inutilizzata dei sensori rettangolari tradizionali. Questo si traduce in un utilizzo del sensore del 25% in più, oltre a una qualità d’immagine eccezionale e un consumo energetico ridotto, tutto in un corpo macchina ultra-compatto e leggero.

L’Osmo 360 è anche la prima fotocamera a 360° a presentare video panoramici nativi 8K/30fps a 360° con grandi pixel da 2,4 μm, vantando l’autonomia migliore del settore pari a 100 minuti per video in 8K/30fps. La grande dimensione dei pixel – il doppio della dimensione standard del settore di 1,2 μm – consente di catturare più dettagli dell’immagine, ridurre il rumore, migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e una gamma dinamica più alta. Supportando anche video ultra-high-spec in 8K/50fps a 360°, Osmo 360 stabilisce un nuovo standard per la risoluzione video nelle fotocamere a 360°.

Con un’impressionante gamma dinamica di 13,5 stop, combinata con la maggiore dimensione dei pixel e l’apertura f/1,9, che aumenta significativamente la quantità di luce in ingresso, l’Osmo 360 cattura filmati nitidi e vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione o scene ad alto contrasto come alba e tramonto.

Caratteristiche creative aggiuntive

Manico telescopico invisibile: Il Manico telescopico invisibile Osmo scompare dai video a 360° senza bisogno di editing, fornendo viste in terza persona tipicamente catturate da un cameraman.

Video ad alta frequenza fotogrammi: Per coloro che desiderano catturare dettagli in una frazione di secondo a un’elevata frequenza di fotogrammi, l’Osmo 360 può anche girare video a 360° in 4K/100fps.

Slow Motion: Cattura video in modalità slow motion fino a 4x per far durare più a lungo ogni momento mozzafiato.

Foto a 360° da 120 MP: Per catturare un singolo momento nel tempo, gli utenti possono scattare una foto a 360° ultra nitida fino a 120 megapixel, ottenendo dettagli nitidissimi per le immagini fisse.

Gesture e Controllo vocale: Inizia o interrompi la registrazione con un semplice gesto del palmo, oppure utilizza il controllo vocale per andare a mani libere.

Cucitura intelligente ad alta precisione: DJI Studio cuce i video dei due sensori utilizzando tecnologia intelligente e un’elaborazione robusta.

HorizonSteady e RockSteady: Con HorizonSteady abilitato, il filmato rimane livellato indipendentemente da come viene ruotata la fotocamera. In modalità a obiettivo singolo, RockSteady 3.0 riduce efficacemente i tremolii, preservando un sorprendente impatto visivo e offrendo una prospettiva in prima persona dall’effetto ancora più immersivo.

Framing libero e Tracciamento intelligente: GyroFrame di DJI Mimo consente agli utenti di regolare la composizione a 360° utilizzando il controllo del movimento, mentre il tracciamento intelligente consente di bloccare e tracciare.

Supporto per l’editing multipiattaforma: Modifica video con DJI Mimo o DJI Studio. DJI Studio offre una suite completa di strumenti e il plugin per Premiere semplifica il flusso di lavoro per creare video 360° straordinari.

Prestazioni come action camera a obiettivo singolo

Passa facilmente dall’obiettivo anteriore a quello posteriore e viceversa senza interrompere la registrazione: perfetta per catturare vlog di escursioni in un’unica ripresa fluida. Osmo 360 può essere utilizzata come action camera in prima persona con modalità a obiettivo singolo, offrendo video piatti nitidi in 5K/60fps con un ampio angolo ultra-wide di 155°. La modalità Boost Video offre un campo visivo ancora più ampio di 170° e video fluidi in 4k/120fps.

Comoda da trasportare, con lunga durata della batteria

Per i creatori in movimento, Osmo 360 dà priorità alla comodità con 105 GB di memoria integrata. Pesando solo 183 g, il design avanzato a strati consente alla fotocamera di integrare due grandi moduli obiettivo da 1 pollice per immagini a 360 gradi in un corpo ultra-compatto. Inoltre, Osmo 360 è progettata per operare in condizioni estreme, in grado di registrare per oltre 1,5 ore in condizioni di congelamento fino a -20 °C1. La batteria può registrare ininterrottamente per 100 minuti 1 a una risoluzione di 8K/30fps, che può essere estesa per altri 180 minuti[1] con il Manico telescopico con batteria per Osmo 360. In soli 12 minuti, Osmo 360 raggiunge il 50% di carica per garantire ai creatori di non restare troppo a lungo senza fotocamera.

I vantaggi dell’ecosistema DJI

Il design a sgancio rapido magnetico di Osmo 360 funziona con gli accessori della serie Osmo Action, ma presenta anche un foro filettato da 1/4″ per una facile compatibilità con l’attrezzatura tradizionale.

Osmo 360 offre la connessione diretta al microfono OsmoAudio™3, consentendo agli utenti di collegare Osmo 360 direttamente a due trasmettitori microfonici DJI senza un ricevitore, catturando un suono di qualità da studio.

Prezzo e disponibilità

DJI Osmo 360 è disponibile per l’acquisto su store.dji.com e partner commerciali autorizzati, con spedizione a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

Osmo 360 Combo Standard – 479 EUR

Include Osmo 360, batteria Extreme Plus per Osmo Action, custodia protettiva per Osmo 360, panno per la pulizia delle lenti Osmo, cavo USB-C PD (USB 3.1), protezione per obiettivo in gomma per Osmo 360.

Osmo 360 Combo Adventure – 629 EUR

Include Osmo 360, batteria Extreme Plus per Osmo Action, custodia multifunzione 2 per batteria per Osmo Action, custodia protettiva per Osmo 360, panno per la pulizia delle lenti Osmo, cavo USB-C, supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo, manico telescopico invisibile 1,2 m per Osmo, protezione per obiettivo in gomma per Osmo 360.

Un’ampia gamma di accessori migliora l’esperienza di ripresa con Osmo 360. Gli accessori sono da acquistare separatamente.

Manico telescopico con batteria per Osmo 360

Supporto robusto per moto Osmo

Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo

Protezione per obiettivo trasparente per Osmo 360

Supporto da collo XL per Osmo

Kit per casco per riprese in terza persona per Osmo

Manico telescopico invisibile da 70 cm per Osmo

Manico telescopico invisibile da 1 m in fibra di carbonio ad alta resistenza per Osmo

Kit manico telescopico invisibile da 1,2 m per Osmo

Manico telescopico da 1,6 m con treppiede per Osmo

Manico telescopico esteso da 2,5 m in fibra di carbonio per Osmo

Morsetto robusto doppio per Osmo

Impugnatura rotante Vortex per Osmo

Borsa da trasporto per Osmo 360

Kit di montaggio posteriore per bicicletta per Osmo

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo 360. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall’acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

DJI Care Refresh (piano annuale) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (piano biennale) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono garanzia ufficiale, servizio di garanzia internazionale e spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visitare: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito DJI.

1 Nelle riprese a 360°, il sensore CMOS di Osmo 360 presenta un’area di imaging equivalente a quella di un sensore CMOS da 1 pollice con proporzioni 4:3.

2 Tutti i dati sono stati acquisiti in condizioni controllate. L’esperienza effettiva può variare. Per ulteriori dettagli, clicca qui.

3 La connessione diretta a DJI Mic di prima generazione non è supportata. I microfoni DJI sono venduti separatamente.