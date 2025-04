Nuovi cerchi DT Swiss Pure Carbon MTB

DT Swiss presenta i nuovi cerchi in carbonio Pure.

[Comunicato stampa] DT Swiss ha dovuto rompere gli schemi per far risaltare i nuovi cerchi in carbonio. Un nuovo processo di produzione dei cerchi, unico nel settore, crea cerchi resistenti ma leggeri grazie alla massima compressione dello strato di carbonio, mentre una tecnica di controllo della qualità al 100% di ogni cerchio certifica la presenza di imperfezioni minime. Non è necessario alcun passaggio finale per la rifinitura delle superfici; il processo crea cerchi pronti per l’uso, direttamente dallo stampo.





Tecnologia PURE Carbon

Tradizionalmente lo standard industriale costruisce le parti di un cerchio in carbonio separatamente, il che può portare a irregolarità quando si uniscono le parti. La nostra tecnologia PURE Carbon ci permette di costruire un cerchio ad alta resistenza agli urti in cui le fibre degli strati esterni non sono tagliate e quindi hanno fili continui nelle aree di impatto. Il risultato è una struttura più coerente, con imperfezioni minime.

DT Swiss