Rock Shox migliora la SID SL, e come diversi marchi di sospensioni offre ora una maggiore sovrapposizione delle boccole per diminuire l’attrito

[Comunicato stampa] Fin dalla sua comparsa, nel 1998, il progetto SID (Superlight Integrated Design) è diventato il punto di riferimento delle prestazioni nel cross country, e la nuova SID SL si spinge ancora oltre. Progettata per essere leggera come una piuma ma senza sacrificare nulla sulle capacità di controllo, questa forcella specifica per l’agonismo è realizzata appositamente per esprimere prestazioni di livello assoluto sui più impegnativi tracciati XC. Con i suoi più recenti aggiornamenti, la SID SL persegue il suo obiettivo di ridefinire l’indefinibile.

Cosa c’è di nuovo?





Per fare andare ancora più veloci i rider sia in salita sia in discesa, abbiamo preso le basi di una leggenda della Coppa del Mondo e le abbiamo portate ad un livello ancora più elevato con innovazioni all’avanguardia che hanno preso ispirazione dal progetto SID.

Molla ad aria DebonAir+ inspired by SID

La nuova struttura offre una maggiore sovrapposizione delle boccole e un attrito inferiore

Ancora più spazio per le gomme, fino a 29×2.4”

Finitura Electric Red Signature

Le nuove funzioni del Flight Attendant comprendono l’aggiornamento della sola forcella per le bici hardtail, la possibilità di personalizzare la modalità Auto per disattivare le posizioni “Pedal” e “Lock”*

Alcune caratteristiche non sono cambiate. Ecco quelle che sono rimaste uguali sulla SID SL:

La più leggera forcella da XC con 110mm di corsa: 1390 grammi (SL Ultimate 110mm 3P con cannotto da tagliare)

Corsa di 100mm oppure 110mm

Disponibile con l’idraulica Charger Race Day 2 in versione 2P (Open/Lock) o 3P (Open/Pedal/Lock)

Disponibile con l’idraulica ad azionamento elettronico Charger Race Day 2 Flight Attendant con le posizioni Open/Pedal/Lock

Struttura con steli da 32mm

La gamma comprende le versioni SID SL Base, Select, Select+, Ultimate, Flight Attendant

Prezzi

SID SL Ultimate SID Flight Attendant: 1.499€

SID SL Ultimate SID 3P e 2P: 1.079€

SID SL Select + 3P e 2P: non disponibile in aftermarket

SID SL Select 3P e 2P: 819€

SID SL 3P e 2P: non disponibile in aftermarket

Per maggiori informazioni vedere il sito Rock Shox