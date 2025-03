[Test] Nuova Fox 36 e 36SL

Fox oggi presenta due nuove forcelle: la 36 e la 36SL. La prima ha un’escursione che va da 140 a 160mm, la seconda da 120 a 140mm. Entrambe, come dice il nome, hanno steli da 36mm di diametro e condividono la stessa idraulica con cartuccia X2 o X. Il peso della 36 classica è sui 1950 grammi, quello della SL sui 1800 grammi. Abbiamo provato in anteprima la 36 con 160mm di escursione, montandola sulla Santa Cruz Bronson 5 al posto del modello precedente, anch’esso una 36 con cartucca X2. Oltre che sui nostri soliti sentieri, abbiamo trascorso 10 giorni in Arizona, di cui 6 a Sedona, su alcuni dei sentieri più iconici e tosti del pianeta. Godetevi il video-test.

Il tratto distintivo della nuova 36 è l’archetto perforato. D’altronde l’avreste notata ben prima se fosse stata una forcella totalmente differente, dato che l’abbiamo usata in questo frangente e nessuno se ne è accorto. Bisogna anche dire che la 36 precedente era già una signora forcella e che condividiamo l’approccio incrementale di Fox, piuttosto che stravolgere un prodotto che funziona già bene. Come dico nel video, si nota nettamente la maggiore rigidità, che però non va a discapito dell’assorbimento delle piccole asperità, cioé non viene il mal di mani in discesa. L’idea di aumentare la sovrapposizione delle boccole è una di quelle cose che fanno dire “Ma perché non ci hanno pensato prima?”. In effetti migliora la sensibilità della forcella in frenata e sul ripido, perché le boccole scorrono meglio e sono soggette a meno frizione.

La cartuccia X2 è rimasta identica, quello che è cambiato è la parte ad aria, dove Fox ha lavorato per diminuire l’attrito proprio seguendo il filo rosso della flessione in frenata e sul ripido che abbiamo visto con la maggiore sovrapposizione delle boccole, uno dei problemi più grandi delle forcelle con gli steli in alto (al contrario delle forcelle a steli rovesciati).

Nella 36 in test c’è un solo volume spacer , ma la forcella è progressiva il giusto, malgrado i tanti impatti che ha preso a Sedona. Ho apprezzato il fatto che adesso, per svitare il tappo su cui sono fissati gli spacer, si possa utilizzare una chiave per le cassette che va a sosituire la chiave a bussola che doveva essere limata per evitare di rovinare il tappo stesso.

Non sono così sicuro che fissare il parafango con 4 minuscole viti sia meglio che usare 2 viti + i due bulloni delle valvole di spurgo come accadeva prima, perché le due nuove viti poste di fianco all’archetto sono difficili da raggiungere, in particolare con un multitool.

Nuovo telaio 36 – 20% di rigidità torsionale in più rispetto al modello precedente, avvicinandosi alla precisione di guida della FOX 38.

Ottimizzazione dell’archetto – Il nuovo archetto migliora la rigidità torsionale, mentre i fori minimizzano il peso e perfezionano l’estetica.

FLOAT Glidecore Ultra-Low-Friction Compliant Air Spring – Un design completamente nuovo con un nucleo flottante della molla ad aria che disaccoppia il montante dall’albero dell’aria per mantenere una corsa fluida anche sotto i carichi di flessione dovuti alla velocità o al peso del rider. Questo garantisce una sensazione di morbidezza e stabilità quando ne hanno più bisogno.

Maggiore sovrapposizione delle boccole – 30 mm di sovrapposizione aggiuntiva delle boccole riducono significativamente l’attrito, offrendo una sensazione più fluida, soprattutto sui terreni accidentati.

Cartuccia GRIP X2, regolabile nella compressione alle alte e basse velocità, e nel ritorno alle alte e basse velocité, offre una maggiore regolabilità fra i click, mantenendo al contempo una minima interferenza tra le impostazioni.

Cartuccia GRIP X – Un’alternativa leggera e facile da regolare rispetto alla GRIP X2, che offre un equilibrio tra capacità di discesa e prestazioni di pedalata efficienti.

Canali di bypass interni – Trasferiti dal lato posteriore a quello interno, questi canali aumentano la sensibilità ai piccoli urti, riducono l’accumulo di pressione e migliorano la risposta complessiva della sospensione.

Valvole di spurgatori a basso profilo – Riprogettate con una struttura scanalata per facilitare l’equalizzazione della pressione.

Tappo superiore della molla ad aria – Ora è compatibile con la chiave per avvitare le cassette della trasmissione.

Dimensione ruota: 29, 27.5

Escursione: 140 mm, 150 mm, 160 mm

Rake: 37 mm, 44 mm (27,5“); 44 mm (29”)

Perno: Kabolt, 15QR sulla serie Performance

Dimensioni del disco: direct mount 200mm, fino a 230mm

Molla ad aria: FLOAT EVOL compatibile, non è possibile fare l’upgrade sulle vecchie 36

Sterzo: 1,5” conico

Prezzo: €999 – €1609

Fox 36 SL

La sorella minore della 36 ne condivide tutti i dettagli tecnici ma è disponibile solo con la più leggera (e meno raffinata) cartuccia X, è pensata per bici con un’excursione anteriore da 120 a 140mm che vogliono però avere un’anteriore rigido, più rigido rispetto alla 34 con cui venivano montate fin’ora. Non abbiamo avuto modo di provarla sul campo per il momento.

