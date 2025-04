Training Camp: novità sia sul sito che sull’app

Durante questi giorni pasquali abbiamo rilasciato un paio di novità che speriamo vengano apprezzate da chi usa Training Camp e da chi lo comincerà a fare. Entrambe sono parziali, nel senso che verranno estese nel breve termine a tutti gli ambiti.

Postare nuovi itinerari direttamente dall’app

Questo aggiornamento riguarda per ora solo la versione Android dell’app, ma a breve sarà rilasciato anche per iOS.





Ci sono diversi metodi:

1. Trasformare un allenamento in itinerario cliccando sulla freccia:



2. Andare sotto “itinerari” e lì cliccare su “+ itinerario”



Come anche sul sito, dovrete aggiungere descrizione, foto, difficoltà ecc. Per essere visibile l’itinerario dovrà venire approvato.



Provate e fateci sapere!

Pianificare un itinerario e mandarlo al GPS tramite Training Camp

A grande richiesta arriva una novità su Training Camp (per ora solo sul sito): la lista dei giri pianificati. Questi giri sono visibili solo all’utente che li ha creati e possono venire mandati al GPS o scaricati sul computer e sul telefono. Per pianificare un giro e salvarlo come file GPX, potete usare il nostro pianificatore gratuito.

Per ora è possibile pianificare solo gli allenamenti caricati da se stessi o da altri utenti, cliccando sull’icona “pianifica”. Prossimamente si potrà pianificare un itinerario caricando una traccia GPS manualmente.

Una volta cliccato su pianifica, il giro è pianificato:

E compare nella lista “giri pianificati” presente sotto il vostro nome utente: