Canyon Exceed 2025

Canyon presenta la nuova Exceed, la sua front da XC.

[Comunicato stampa] La nuova Exceed è più capace e pronto all’avventura che mai, pur rimanendo fedele alle sue radici XC.





Dal 2015, la Canyon Exceed ha vinto il Campionato del Mondo XCM, ha infranto i record del percorso a Leadville ed è salita ripetutamente sul podio della Coppa del Mondo XCO. Con la recente evoluzione delle gare XC d’élite verso percorsi più impegnativi e tecnici, che richiedono una configurazione completa delle sospensioni per essere i più veloci, la nuova Exceed si presenta con un atteggiamento nuovo, pronta a portare tutto ciò che ha imparato dalle gare alla scena dell’adventure riding.

Costruita per progredire rapidamente sulla mappa, la nuova Exceed è più capace e pronta all’avventura che mai, pur rimanendo fedele alle sue radici di hardtail semplice e veloce. Nessuna distrazione. Completamente impegnata.

Maneggevolezza e sensazione di guida

Dimenticatevi le bici da corsa del passato, la nuova Exceed è una bici da XC che non vi sbatterà contro i cespugli non appena la punterete in discesa. Un angolo di sterzo più basso di 67 gradi si combina con un reach e un interasse più lunghi di 10 mm e un’altezza di standover inferiore per una dose extra di stabilità e compostezza quando si aumenta il ritmo.

Il fatto che le hardtail non abbiano la sospensione posteriore non significa che non si possa regolare la qualità di guida. Con la nuova Exceed, Canyon si è impegnata a ridurre la rigidità laterale del triangolo posteriore, in modo che la ruota posteriore possa seguire meglio le asperità del sentiero, il che significa maggiore compostezza sui terreni tecnici.

Il reggisella di riferimento di Canyon, il VCLS 2.0, fa il suo ritorno, questa volta in una nuova larghezza di 31,6 mm che consente in futuro di aggiornare il dropper post con un diametro maggiore. Il reggisella brevettato VCLS in fibra di carbonio è presente sull’Exceed CF 9, il modello di punta della gamma. Il suo innovativo design a balestra elimina le asperità e le vibrazioni per una guida davvero confortevole e a risparmio energetico: una sensazione da soft-tail senza compromettere la potenza.

Capacità per l’avventura

La Exceed si è guadagnata un seguito di culto negli ambienti del bikepacking per il suo equilibrio tra efficienza e capacità. Più veloce di una gravel bike quando le cose si fanno difficili, ma più leggera di una full suspension, la Exceed è il punto di forza per molti amanti dell’avventura.

I punti di fissaggio sulla bici consentono di alloggiare tre borracce da 750 ml (a parte la versione XS) e il triangolo anteriore più spazioso consente di alloggiare una borsa da telaio di grandi dimensioni. Un’altra caratteristica vincente è lo spazio nel triangolo anteriore, che crea più spazio per le borse da telaio più grandi.

Pur avendo reso la nuova Exceed più adatta al trail con un’altezza di standover inferiore, il team di progettazione di Canyon ha voluto mantenere il volume del triangolo anteriore del suo predecessore grazie alla configurazione modificata del tubo obliquo.

Con borracce più grandi e borse da telaio più adatte, l’Exceed è ora ancora più una delizia per i bikepacker, soprattutto grazie al terzo supporto per le borracce che può fungere da punto di appoggio per gli attrezzi.

L’alloggiamento integrato nel tubo obliquo offre un altro punto di stoccaggio per gli attrezzi, con spazio sufficiente per un serpente di attrezzi, in modo da poter tenere la borsa del telaio per gli altri elementi essenziali della vita. In caso di foratura, estraete la custodia per attrezzi Canyon LOAD (venduta separatamente) dal tubo obliquo e ripartite rapidamente con la cartuccia di CO2, le leve, il tubo e qualsiasi altra cosa abbiate scelto di mettere in valigia per le emergenze. Riposti per quando ne avete bisogno, sigillati dalle intemperie e sempre presenti per non dimenticarli mai.

Al di là dei titoli, anche questi dettagli sono importanti:

Gancio deragliatore universale e asse da 12 mm: L’UDH facilita la manutenzione, soprattutto nella parte posteriore e oltre.

Protezione del telaio: Per una guida più silenziosa e per ridurre le sollecitazioni dovute ai colpi di pietra, abbiamo rafforzato la protezione del telaio sotto il tubo obliquo e su entrambi i foderi per evitare lo sfregamento dei talloni.

Movimento centrale filettato BSA: collaudata, testata e vera, la nuova Exceed è dotata di un movimento centrale filettato BSA. Liscio, silenzioso e semplice da sostituire quando è il momento.

Unità di protezione integrata: Il tocco finale è l’IPU di Canyon che impedisce al manubrio di ruotare eccessivamente e di danneggiare il tubo orizzontale.

Spazio per pneumatici da 2,4″: più largo non significa più lento, ma più volume per spingere di più. L’ultima generazione di gomme larghe da XC si abbina perfettamente alla nuova Exceed.

Prezzi e montaggi sul sito Canyon.