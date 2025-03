Nuova Intend Essential

Intend presenta la nuova forcella a steli rovesciati Essential, pensata per essere più economica del top di gamma, pur mantenendo molte delle caratteristiche che hanno reso famoso il marchio di Friburgo, Germania.





[Comunicato stampa] La forcella Intend Essential Enduro amplia il portafoglio di Intend BC con un modello a steli rovesciati più accessibile a livello di prezzo. Soddisfa il desiderio di guidare una forcella a steli rovesciati senza sforare il budget. Posizionata come forcella da enduro di fascia media, non è né troppo pesante né troppo leggera. È ugualmente adatta per le gite a Finale e per l’uso in bici da enduro adatte alle salite. Un programma di aggiornamento modulare consente inoltre agli acquirenti di passare in qualsiasi momento ai componenti interni più recenti.

Intend è noto come produttore di forcelle per sospensioni assemblate a Friburgo, in Germania, e questo rimane invariato con la Essential. Ogni forcella è sapientemente assemblata a mano, con ogni boccola calibrata individualmente, seguendo gli stessi standard dei nostri modelli di fascia alta Original e Blackline. Nonostante il prezzo più basso, non scendiamo a compromessi sulla qualità. L’Essential soddisfa il più severo programma di test sulle forcelle per sospensioni del laboratorio EFBE con la certificazione E-Gravity.

Qual è la differenza? L’Essential utilizza un design interno più semplice. Invece di avere una corsa regolabile esternamente come l’unità a molla pneumatica Travelizer, la corsa è regolata internamente tramite clip. Inoltre, non include il bladder del ritorno chiuso. Al suo posto c’è un bagno d’olio semi-aperto che non richiede manutenzione e che si autospurga.

Tutte le opzioni di regolazione già note rimangono invariate. È dotata di regolazione della compressione ed estensione ad alta e bassa velocità. La compressione alle basse velocità può essere regolata individualmente sia in compressione che in estensione. È inoltre possibile regolare l’escursione, il tasso della molla e la progressione della molla d’aria.

Come sempre per Intend, il telaio presenta componenti di alta qualità, lavorati con precisione. La piastra utilizza la tecnologia BCT (Bonded CrownTechnology) ed è dotata di un rivestimento grigio Cerakote®. Visivamente, questa piastra distintiva è la caratteristica più riconoscibile della forcella Essential.

Il modello Ebonite, una forcella right-side-up, non fu un successo duraturo per Intend. L’iniziale interesse dei clienti per il design a steli rovesciati non si è tradotto in forti vendite per la Ebonite. Con il passare del tempo, le nostre forcelle a steli rovesciati hanno guadagnato popolarità e, di conseguenza, alcuni tubi Ebonite sono rimasti inutilizzati. Pur essendo tecnicamente compatibili, la loro sezione superiore affusolata li rendeva inadatti alla nostra cartuccia Optimized chiusa e alla nostra unità d’aria Travelizer ottimizzata per la curva. Questi tubi in Ebonite sono ora utilizzati nella Essential, motivo per cui la prima tiratura è limitata a soli 85 esemplari. Detto questo, le future sostituzioni sono assicurate, in quanto le forcelle Essential rimangono compatibili con gli steli della nostra attuale linea di forcelle.

Prezzi e specifiche Intend Essential