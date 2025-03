[Test] Ammortizzatore Vorsprung Telum

Il Vorsprung Telum è un ammortizzatore a molla che viene consegnato al cliente già customizzato secondo le sue esigenze. Le possibilità di personalizzazione sono tantissime, motivo per cui ricevere il Telum già configurato per il tipo di rider, di riding e di bici è un grande aiuto per poterne sfruttare appieno le caratteristiche senza dover fare giri di prova su giri di prova. È un servizio che ho apprezzato moltissimo e che, unito all’hardware già presente nella confezione, mi ha permesso di montarlo sulla Santa Cruz Bronson 5 in pochi minuti. Il metro di paragone era bello alto, perché è andato a prendere il posto del Fox Neo DHX Live Valve.

Caratteristiche Vorsprung Telum

Architettura twin tube.

Pistone massiccio, per garantire il pieno controllo del flusso dell’olio.

Fondo corsa idraulico regolabile che controlla gli ultimi 15 mm di corsa.

Boccole di scorrimento in PTFE dimensionate singolarmente per ridurre al minimo l’attrito.

Albero dell’ammortizzatore cromato e microfinito, ultra-scorrevole.

Piattaforma online Vorsprung Tuning Hub che genera automaticamente la durezza delle molle, valvole e consigli di setup personalizzati in base alle indicazioni della bici e del rider.

Sistema Rapid Revalve che consente a tecnici qualificati di fare il servizio all’ammortizzatore in meno di 5 minuti senza perdita di olio.

Misure metriche disponibili da 250/225×75 mm da occhiello a occhiello fino a 210/185×50 mm. (250 mm = occhiello standard, 225 mm = stesso ammortizzatore ma con attacco trunnion).

Cuscinetti sferici dove possibile, per isolare i carichi laterali dall’ammortizzatore. Sono disponibili anche cuscinetti cilindrici.

Molle a taratura variabile Vorsprung in collaborazione con Sprindex.

Regolazione esterna del ritorno, della compressione ad alta velocità, della compressione a bassa velocità e del fondo corsa idraulico.

Leva di blocco a 2 posizioni

Prodotto in British Columbia, Canada

Peso rilevato (230×57.5mm, con hardware per Santa Cruz Bronson): 992 grammi

Prezzo: $1200USD

Vosprung Suspension

Set up Vorsprung Telum





Come detto in apertura, la regolazione del Vorsprung Telum è un gioco da ragazzi perché in pratica…. non ho dovuto fare niente. Ho usato il loro configuratore per poi compilare un formulario che ho mandato tramite email. Questo mi è tornato insieme all’ammortizzatore (qui sotto potete vedere la seconda pagina, con il tuning). Sono riportati il numero di click delle varie regolazioni e i controlli fatti prima della spedizione. Siamo ben lontani dai taccuini da portare con sè durante le prime uscite quando arrivava un Cane Creek DB anni fa.

Le regolazioni sono esterne, ma tutte richiedono l’impiego di chiavi a brugola di diverse dimensioni, a parte la regolazione della molla secondo il sistema Sprindex e la chiusura del lock out tramite una leva dalle dimensioni generose e facile da attivare anche quando si pedala.

Il peso di quasi 1 kg non è certo piuma, ma le prestazioni fanno lo presto dimenticare.

Vorsprung Telum sul campo

Controllato che il sag fosse quello giusto, cioé del 27%, e che il ritorno fosse di mio gradimento, sono partito su per la mia solita salita di circa 1000 metri di dislivello, e ho subito apprezzato il lock out deciso ma non completo del Telum. La Santa Cruz Bronson 5 ha un’ottima cinematica che potrebbe fare a meno del lock out, ma qualche watt in meno perso in pedalata non fa mai male, soprattutto sulle salite lunghe. È un lock out che si può utilizzare senza problemi anche sulle strade sterrate, perché lascia un po’ di ammortizzazione residua al carro. Non è però il tipo di lock out che userei sui sentieri tecnici in salita, anche perché, come appena detto, la Bronson non ne ha bisogno e sarebbe un peccato non sfruttare tutta la trazione disponibile.

Di trazione ce n’è a non finire, perché il Telum è super sensibile alle piccole asperità, più del Fox Neo DHX che montavo in precedenza. La ruota posteriore sta letteralmente incollata al terreno, cosa che si nota benissimo in discesa. Se volessi riassumere, questo ammortizzatore ha trasformato la già grandiosa cinematica della Bronson in una mini DH, senza però renderla un divano sfondato. Infatti la caratteristica che mi è piaciuta di più è quando il Telum tenga viva la bici quando la si vuole pompare sugli ostacoli o si rilancia dopo una curva. Una doppia faccia che non mi sarei aspettato, visto l’ammontare immenso di sensibilità del Telum.

Ormai lo uso da più di tre mesi, e posso dire con tutta tranquillità che il set up custom di Vorsprung è perfetto. Alla fine le regolazioni sono rimaste pressoché immutate, malgrado abbia smanettato un po’ con il ritorno, giusto per provarlo ai fini del test. Ci sono un paio di punti sui trail che percorro di solito che tendono a scomporre la bici perché si tratta di impatti importanti in sequenza: se prima dovevo lavorare con le gambe per controllare la bici, da quando ho montato il Telum non mi preoccupo neanche più di farlo. Idem per qualche piccolo drop naturale con atterraggio su roccioni: la calma assoluta.

Anche a livello di rumorosità la calma è assoluta, perché il Telum è molto silenzioso, una vera goduria per le orecchie, visto che anche la Bronson è stata progettata per evitare sbatacchiamenti di cavi e catena.

Conclusioni

Il prezzo è salato, ma viene giustificato da un alto livello di personalizzazione per ogni cliente. È un vero tuning fatto al momento dell’acquisto, per di più su un prodotto che è possibile revisionare da sé senza far uscire una goccia d’olio grazie al Rapid Revalve. L’attrezzo dedicato si trova nella confezione. Mi sento di consigliare il Vorsprung Telum a chiunque voglia tirare fuori il meglio dalla cinematica della propria mountain bike.