Vorsprung presenta la piattaforma per il tuning dell’ammortizzatore Telum

Vi abbiamo presentato l’ammortizzatore Vorsprung Telum qualche mese fa. In attesa che ci arrivi per il test, ecco come poterlo settare a seconda delle proprie esigenze, senza doverlo portare dal meccanico.

[Comunicato stampa] Il Vorsprung Telum è un ammortizzatore unico nel suo genere, caratterizzato da una serie di caratteristiche di design e di tecnologie che non troverete in nessun altro ammortizzatore per MTB. È stato progettato per essere personalizzato per ogni singola applicazione, perché non esiste una “messa a punto di base” di cui si possa parlare.







.

Siamo entusiasti di annunciare che stiamo aprendo completamente il processo di messa a punto ai biker di tutto il mondo. Il cuore del Telum è la tecnologia Rapid Revalve, in attesa di brevetto, che insieme al nostro Tuning Hub online consente a chiunque di eseguire in modo semplice e rapido le due operazioni fondamentali necessarie per la messa a punto di un ammortizzatore:

1. Determinare la messa a punto (specifiche delle valvole) di cui si ha bisogno – questa viene calcolata per voi e per la vostra bici tramite il software di messa a punto online Vorsprung Tuning Hub.

2. Configurare l’ammortizzatore in base a tale specifica: con Rapid Revalve è possibile farlo in un paio di minuti, senza dover smontare, ricostruire, reinnestare o ripressurizzare l’ammortizzatore. Il processo è semplice e diretto e richiede solo un paio di minuti.

L’utilizzo di Rapid Revalve richiede solo un attrezzo speciale per il perno, disponibile direttamente presso Vorsprung o presso i nostri distributori in tutto il mondo, oltre a una chiave dinamometrica e a chiavi a brugola. In molti casi, l’ammortizzatore può essere settato anche senza smontarlo dalla bicicletta.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili online sul Vorsprung Tuning Hub – ci vogliono circa 15 minuti per seguire i video di formazione e completare il quiz che garantisce la comprensione del processo. Tutta la tua cronologia della messa a punto viene registrata nel Tuning Hub, nel caso in cui si desideri consultarla in seguito.

Come funziona

Questi quattro video vi faranno fare un vero e proprio approfondimento su come è stato progettato l’ammortizzatore, sul perché è stato progettato in questo modo, su ciò che lo rende unico e su come è possibile utilizzare Rapid Revalve per modificare direttamente il pacco lamellare in pochi minuti.

Parte 1 – Progetto di base, layout e concetto del Telum: una sintesi dell’architettura a doppia canna e del modo e del motivo per cui abbiamo utilizzato questo layout.

Parte 2 – Ulteriori dettagli di progettazione: cuscinetti sferici, dettagli del ritorno, design dell’IFP, design del pistone principale, metodo di regolazione della corsa, bottom out idraulico e design dell’anello di scorrimento.

Parte 3 – Rapid Valve: come funziona una pila di spessori, come funzionano i regolatori esterni e perché fanno cose diverse.

Parte 4 – Come viene messo a punto il Telum utilizzando il software Vorsprung Tuning Hub e la tecnologia Rapid Revalve, cosa può offrire la messa a punto personalizzata, come funziona il meccanismo Rapid Revalve in attesa di brevetto e un piccolo approfondimento sulla progettazione dei regolatori di compressione ad alta velocità. E inoltre, come potete mettere a punto il Telum da soli!

I più attenti noteranno che Rapid Revalve si può regolare completamente fra i vari tuning. Sebbene forniamo raccomandazioni per la messa a punto a intervalli e incrementi specifici, in realtà non c’è nulla che vi impedisca di impostarlo su qualsiasi punto intermedio della gamma.

Non c’è alcun problema di “intervallo tra le regolazioni”!