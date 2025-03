È arrivata la primavera ed è iniziato il nostro primo Challenge su Training Camp, il Selle San Marco Mantra Challenge!

Pedala 8.000 metri di dislivello dal 25 marzo al 20 aprile 2025 (MTB, BDC, Ebike e Gravel) e vinci una delle tre selle Mantra messe in palio da Selle San Marco.

I vincitori verranno definiti in questo modo:

– 1 sella Mantra Carbon al primo classificato.

– 1 sella Mantra Xsilite ad estrazione fra tutti quelli che avranno pedalato almeno 12.000 metri di dislivello.

– 1 sella Mantra Manganese ad estrazione fra tutti quelli che avranno pedalato almeno 8.000 metri di dislivello.

Puoi usare la nostra app gratuita Training Camp o un Garmin per registrare le tue attività o caricarle manualmente cliccando sull’icona + (anche da Strava).





Dettagli Selle San Marco Mantra

Mantra vi offre tutto il supporto necessario per affrontare discese tecniche e avventure fuoristrada. L’ampio naso imbottito e la forma a delta aiutano a trovare la posizione di guida corretta, anche in condizioni difficili e per qualsiasi tipo di bacino. Il profilo piatto facilita i movimenti in sella durante la pedalata e il guscio aperto riduce la pressione nella zona perineale, mentre la copertura chiusa impedisce il passaggio di fango e acqua. Il telaio Mantra è progettato specificamente per le esigenze del fuoristrada ed è disponibile con binari in carbonio, Xsilite o manganese.

Ulteriori informazioni qui.