Nuova Pivot Firebird

Pivot rinnova la Firebird, la sua bici da enduro con 170/165mm di escursione.

[Comunicato stampa] Con 165 mm di sospensione posteriore dw-link e una forcella Fox 38 da 170 mm, la Firebird divora i terreni accidentati con una compostezza senza pari. Il sistema di forcellini Swinger brevettato consente di regolare rapidamente la lunghezza fodero, permettendo ai ciclisti di regolare con precisione la stabilità e la maneggevolezza in base al proprio stile. Sia che preferiate la maggiore sicurezza di un interasse lungo o la risposta rapida di un assetto più corto, la Firebird si adatta alle vostre esigenze.





Il Suspension Progressivity Flip Chip offre una personalizzazione ancora maggiore, consentendo di regolare la progressività della sospensione per adattarsi meglio al proprio stile di guida e al terreno. Scegliete un’impostazione più lineare per ottenere la massima trazione e la massima aderenza ai piccoli urti, oppure aumentate la progressività per ottenere un maggiore sostegno sui grandi colpi. Entrambe le impostazioni sono pienamente compatibili con gli ammortizzatori ad aria e a molla. Le opzioni complete per 29er e ruote miste offrono un’ulteriore personalizzazione, assicurando a ogni biker l’assetto perfetto.

La nuova Firebird adotta anche il porta attrezzi Pivot all’interno del telaio, per tenere al sicuro e in silenzio l’attrezzatura essenziale, a prescindere dall’intensità delle discese. Ogni dettaglio è stato perfezionato per migliorare la velocità, il controllo e la sicurezza.

Geometria Pivot Firebird

Prezzi Pivot Firebird

