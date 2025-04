Nuovi freni Intend Trinity 2.0

Intend presenta aggiorna i suoi freni Trinity, una specie di evoluzione dei Trickstuff Direttissima. Anche il prezzo ricorda i Trickstuff.

[Comunicato stampa] L’Intend Trinity è sul mercato da circa due anni. In questo lasso di tempo, i tempi di ordinazione del negozio online sono diminuiti costantemente, con un record di 100 freni venduti in soli due minuti. Se da un lato questo è un motivo per festeggiare, dall’altro ha portato alla frustrazione di molti clienti che non sono riusciti ad assicurarsi un set di freni. Per la prima volta in due anni, i tempi di ordinazione sono aumentati, il che significa che in futuro sarà probabilmente più facile per i clienti acquistare una coppia di freni attraverso il webshop. Questa attenzione alla produzione ha anche dato a Intend l’opportunità di perfezionare, introdurre aggiornamenti e ampliare la gamma. Di conseguenza, il Trinity 2.0 si presenta con un lifting, alcuni aggiornamenti e una nuova opzione di colore.





Novità Intend Trinity 2.0

Per fornire in modo proattivo la lunghezza ideale del tubo anteriore, finora abbiamo spedito il freno anteriore pre-riempito con 85 cm di tubo, adatto al 96,76% dei clienti. Chi necessita di un tubo più lungo può richiederlo gratuitamente al momento dell’acquisto. Tuttavia, del 3,24% dei clienti che necessitano di un tubo più lungo, pochissimi lo richiedono, con conseguente frustrazione occasionale. Per garantire che tutti i clienti ricevano la lunghezza ideale del tubo, ora spediamo un tubo standard da 100 cm, non riempito, per consentire a ciascun cliente di avere la lunghezza del cavo desiderata.

Un upgrade premium senza costi aggiuntivi. Il freno sarà ora dotato di viteria in titanio nero al posto dei precedenti in acciaio inox, senza costi aggiuntivi. Questo non solo migliora l’aspetto generale, ma riduce anche leggermente il peso. Una situazione vantaggiosa sia per i clienti che per Intend, e un vantaggio per chi aveva bisogno di un tubo più lungo.

Le alette di raffreddamento della pinza sono sempre più grandi. Più raffreddamento significa migliori prestazioni, e la pinza con le alette ora ha un aspetto leggermente più robusto. Non c’è molto altro da dire al riguardo.

Fitting senza dolore: maggiore sicurezza nei casi estremi. Introduzione dei nuovi connettori Painless. Sebbene il raccordo standard si sia dimostrato affidabile nell’uso normale, alcuni scenari di caduta estremi – in cui la ruota anteriore si è piegata e ha ruotato di 360° – hanno portato allo strappo del tubo dal raccordo. Per migliorare la resistenza alle cadute, tutti i freni Trinity EN e DH saranno ora dotati del nuovo raccordo Painless e del manicotto Painless. Il manicotto è rimovibile per l’installazione e la manutenzione, mentre il concetto di base del raccordo Painless rimane completamente intatto.

Devo preoccuparmi se non uso i connettori Painless? No. La forza media sul raccordo durante l’uso è di circa 5-10N (0,5-1kg), mentre la forza massima tollerabile è di 200N (20kg). In condizioni normali, è impossibile che il tubo si stacchi. Il manicotto Painless è solo una protezione aggiuntiva per gli scenari estremi di incidente.

Per coloro che desiderano aggiornare i propri freni Trinity, tutte le singole parti sono disponibili separatamente. I kit di bulloni in titanio, le alette di raffredamento e i manicotti Painless possono essere acquistati come kit di aggiornamento. Ogni kit comprende le parti necessarie sia per il freno anteriore che per quello posteriore.

Il primo lotto ufficiale dei Trinity 2.0 sarà esclusivamente di colore argento. La variante argentata non è un’edizione limitata, ma entrerà a far parte stabilmente della linea. Per i lotti futuri, Intend farà molto probabilmente un solo colore per lotto. Grazie all’aumento della produzione, la frequenza di questi lotti sarà maggiore.

Prezzi Intend Trinity 2.0 (senza IVA)

I prezzi dei Trinity 2.0 sono gli stessi dei precedenti set Trinity:

Enduro: 798,32 €

DH: 873,95 €

Intend