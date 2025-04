Intend Moto V2 edizione limitata

Intend presenta un set di sospensioni super esclusivo con un ammortizzatore molto particolare.

[Comunicato stampa] Dopo l’esclusivissimo set di sospensioni Moto, limitato a 10 esemplari, Intend è tornata con il Moto V2, che spinge ancora una volta i confini delle sospensioni per mountain bike. Mentre la forcella rimane fedele al suo design a boccole scorrevoli, con piccole migliorie, la vera rivoluzione sta nell’ammortizzatore posteriore. Per la prima volta nella storia di Intend, introduciamo un ammortizzatore a molla, ma non uno qualsiasi. Il set di sospensioni Moto V2 è dotato di un innovativo ammortizzatore posteriore ibrido aria/molla, che offre il meglio di entrambi i mondi: la sensibilità di una molla con la regolabilità dell’aria.





Forcella

Sebbene la vera innovazione della Moto V2 risieda nell’ammortizzatore, la forcella rimane una dichiarazione di ingegneria ad alte prestazioni con dettagli raffinati. Costruita sulla base dell’inconfondibile design a steli rovesciati di Intend, è caratterizzata da tubi superiori anodizzati, non solo per la durata e l’estetica, ma anche perché la superficie interna serve come superficie di scorrimento per la boccola superiore, assicurando prestazioni ultra scorrevoli.

Utilizza gli steli Blackline, dotati di LowerBlades fresati a CNC per una maggiore protezione e un look aggressivo. Il sistema di boccole scorrevoli, ispirato al mondo delle moto, riduce l’attrito durante la corsa della forcella aumentando la distanza tra le boccole, con conseguente riduzione della leva e una corsa più fluida. La forcella utilizza la molla ad aria Travelizer e il sistema a cartucce chiuse Opt. Damper e il sistema di cartucce chiuse Opt.

Ammortizzatore

Il Moto V2 introduce il primo ammortizzatore ibrido molla-aria di Intend. Combina una molla Eibach ad alta durata con una molla ad aria completamente regolabile. Il design offre la sensibilità di una molla con la regolabilità e la progressività dell’aria. Il corpo principale è lavorato a CNC da un unico pezzo in una struttura monoscocca, che integra tutte le guarnizioni pneumatiche e idrauliche in un unico pezzo.

Per il corretto funzionamento del circuito idraulico è necessaria una pressione minima di 200 PSI. Inoltre, l’ammortizzatore è dotato del sistema IBS (Interchangeable Bridge System), che consente di utilizzarlo sia come ammortizzatore Trunnion che come ammortizzatore metrico standard, sostituendo l’attacco superiore.

Prezzi e disponibilità

Edizione limitata a 10 pezzi.

Prezzo: 4.344€ IVA 19% inclusa

Cosa include: forcella, protezioni steli Blackline, ammortizzatore posteriore, attacco IBS per standard e trunnion, pompa ammortizzatore, vari accessori come riduttori di volume, riduzione corsa…

Intend