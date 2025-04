Le Roval Traverse SL II disponibili anche con mozzo Hydra 2

Le Roval Traverse SL II sono ora disponibili anche con il nuovo mozzo I9 Hydra 2. Entrambi i prodotti sono stati testati separatamente da noi (ruote – mozzo), sarà interessante provarli insieme.

[Comunicato stampa] Specialized alza il livello della performance trail con le nuove Traverse SL II Hydra 2, ruote in carbonio progettate per i rider che cercano la combinazione perfetta tra leggerezza, controllo e resistenza. Pensate per affrontare salite impegnative e discese tecniche con sicurezza assoluta, le SL II sono la scelta ideale per chi vuole spingere forte, sempre.





Cuore pulsante di queste nuove ruote è il mozzo Industry Nine Hydra 2, che garantisce un ingaggio ultra-rapido di appena 0,41°, grazie al sistema a 6 nottolini e 145 denti: ben 870 punti di ingaggio che assicurano una trasmissione immediata della potenza alla ruota, con una riduzione del 60% del trascinamento rispetto alla versione precedente. Una soluzione perfetta per affrontare sezioni tecniche dove ogni frazione di secondo conta.

Le Traverse SL II Hydra si distinguono anche per la costruzione differenziata tra anteriore e posteriore: layup specifici che migliorano la resistenza del 15% davanti e del 25% dietro. La geometria a basso profilo migliora la flessibilità verticale del 21%, permettendo alle ruote di assorbire meglio gli impatti, mentre la tecnologia “ankling” consente una leggera torsione del cerchio sull’asse per una maggiore trazione e stabilità in curva.

Un altro punto di forza è il profilo brevettato FlatStop™, che riduce le forature da pizzicamento richiedendo fino all’85% di forza in più rispetto a un cerchio tradizionale. Il sistema è completato dalla valvola Roval ThreadBed, che si avvita direttamente nel cerchio per un montaggio tubeless più semplice, sicuro e privo di perdite d’aria.

Con un peso di 1.757 grammi nella configurazione 29″ (795g anteriore / 962g posteriore), le Traverse SL II Hydra 2 offrono performance da gara senza sacrificare la durata. E come tutte le ruote Roval in carbonio, sono coperte da garanzia a vita se registrate entro 90 giorni, oltre al programma “It Happens” di sostituzione gratuita entro i primi due anni anche per danni accidentali.

Prezzi

Anteriore: 1.100€

Posteriore: 1.400€

Specialized