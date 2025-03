Nuove Roval Control World Cup: meno di 1 kg

Oltre ai nuovi pneumatici da XC, Specialized presenta oggi anche le nuove ruote Roval Control World Cup, dal peso record.

[Comunicato stampa] Specialized presenta le nuove ruote Roval Control World Cup, sviluppate dal suo marchio Roval in collaborazione con il team Specialized Factory Racing per offrire prestazioni da Coppa del Mondo. Ogni dettaglio, dalle innovazioni ingegneristiche alla costruzione artigianale dei cerchi, è stato ottimizzato per garantire velocità e prestazioni di alto livello.





Victor Koretzky, atleta del team Specialized Factory Racing e Campione del Mondo, ha dichiarato: “È stato incredibile partecipare allo sviluppo di queste ruote e ancora più entusiasmante provare l’accelerazione, la scorrevolezza e la sicurezza che offrono. Non solo sembrano veloci, i miei test dimostrano che lo sono davvero.”

Leggerezza Senza Precedenti

Le Control World Cup sono le ruote più leggere mai realizzate da Specialized, con un peso di soli 998 grammi (con valvole e nastro), riducendo di oltre 250 grammi il peso rispetto ai modelli precedenti. Questo straordinario risultato è frutto di oltre 1.000 iterazioni di design e di un’ottimizzazione minuziosa del layup in carbonio, che ha permesso di eliminare 18 strati di fibra senza compromettere resistenza e prestazioni.

Jeff Meyer, Lead Engineer di Roval, ha spiegato: “Abbiamo analizzato ogni dettaglio – dalla geometria del cerchio ai materiali, fino al nastro per tubeless – per superare il nostro obiettivo di peso iniziale di ben 52 grammi e creare le ruote da mountain bike più leggere mai prodotte.”

Resistenza da Coppa del Mondo

Le Control World Cup non si distinguono solo per la leggerezza, ma anche per una resistenza senza pari, fondamentale sui percorsi tecnici e impegnativi della Coppa del Mondo. Durante l’intera stagione 2024, il team Specialized Factory Racing non ha rotto un solo cerchio, grazie a soluzioni ingegneristiche innovative, tra cui:

Ottimizzazione del Layup: l’energia degli impatti si disperde lungo il cerchio, che flette invece di rompersi.

FlatStop Pinch Flat Protection: un hook del cerchio da 4 mm riduce al minimo il rischio di forature da pizzicamento.

Design Asimmetrico del Cerchio: migliora resistenza e prestazioni complessive.

Test sul Campo: sviluppate e perfezionate in gara, queste ruote garantiscono prestazioni affidabili al massimo livello.

Chris Wehan, responsabile di Roval, ha sottolineato: “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri atleti di Coppa del Mondo per sviluppare ruote che non solo resistano alle condizioni più dure, ma che eccellano. Quando ogni secondo conta, avere ruote affidabili può fare la differenza tra un podio e un ritiro.”

Controllo e Precisione di Guida

Le Control World Cup non offrono solo velocità, ma anche un controllo superiore grazie a soluzioni ingegneristiche avanzate:

Rigidità Torsionale: la struttura del cerchio si adatta al terreno accidentato, mentre la disposizione delle razze garantisce stabilità laterale e precisione di guida.

Bilanciamento Perfetto tra Mozzo e Raggi: oltre 25 iterazioni di sviluppo hanno affinato l’interazione tra raggi in carbonio e il mozzo Roval LF per un’accelerazione rapida e una frenata precisa.

Ottimizzazione della Conformità: la rigidità torsionale del cerchio migliora la gestione degli urti, riducendo l’affaticamento e aumentando il controllo sui tratti più impegnativi.

Haley Batten, medaglia d’argento e atleta Specialized Factory Racing, ha commentato: “Queste ruote sono leggere, resistenti e, soprattutto, mi danno la fiducia per affrontare le sezioni più tecniche. Offrono una guida fluida e precisa allo stesso tempo. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a fare in gara.”

Compatibilità Perfetta con le Nuove Gomme Specialized

Le ruote Roval Control World Cup sono state progettate per essere perfettamente compatibili con le nuove gomme Specialized Air Trak e Fast Trak 2025, garantendo il massimo delle prestazioni per il cross-country. Questa combinazione offre grip, velocità e affidabilità senza compromessi, migliorando ulteriormente la trazione e la risposta su ogni tipo di terreno.

Con le nuove Roval Control World Cup, Specialized porta la velocità, la resistenza e il controllo nel cross-country a un livello completamente nuovo.

Prezzi

Anteriore: 1225€

Posteriore: 1725€

Specialized