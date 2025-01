Specialized presenta le nuove ruote Roval Traverse i9, cioé con i mozzi Industry Nine al posto dei DT Swiss del modello che abbiamo provato qualche mese fa.

[Comunicato stampa] Specialized è orgogliosa di annunciare l’arrivo delle nuove ruote Roval Traverse, progettate per offrire prestazioni di livello superiore e una resistenza impareggiabile. Con due versioni – Traverse SL II e Traverse HD – queste ruote rappresentano l’equilibrio perfetto tra leggerezza, qualità di guida e robustezza estrema.







.

La scelta ideale per le Stumpjumper Le ruote Traverse sono state sviluppate per equipaggiare le Stumpjumper 15. La Traverse SL II, leggera e dotata di qualità di guida eccezionale, e la Traverse HD, la ruota in carbonio più resistente mai realizzata da Specialized, assicurano prestazioni all’avanguardia, durabilità e controllo in ogni situazione. Entrambe le versioni includono ora il mozzo Industry Nine 1/1 ad alto ingaggio, sinonimo di efficienza e precisione.

Traverse SL II: controllo adattivo e prestazioni migliorate

La Traverse SL II si distingue per una maggiore conformità verticale del 21%, ottenuta grazie al design del cerchio ampio e poco profondo e a una stratificazione specifica per ruota anteriore e posteriore. Questo si traduce in un controllo superiore e in una migliore capacità di assorbimento degli urti. Il nuovo cerchio garantisce inoltre un incremento della resistenza del 15% per la ruota anteriore e del 25% per quella posteriore rispetto al modello precedente, offrendo maggiore sicurezza e trazione su terreni difficili.

Traverse HD: robustezza senza compromessi

La Traverse HD rappresenta il massimo della robustezza. Combinando un cerchio estremamente resistente e una foratura dei raggi offset, questa ruota è stata progettata per affrontare le sfide più impegnative. Perfetta per il trail aggressivo e l’enduro, la Traverse HD stabilisce nuovi standard di resistenza e affidabilità.

Innovazioni che fanno la differenza

Le Traverse introducono una serie di tecnologie all’avanguardia:

Flat Top Bead Profile: il profilo ottimizzato del bordo richiede l’85% di forza in più per causare una pizzicatura rispetto a un bordo standard, riducendo significativamente il rischio di forature.

Roval ThreadBed Valve: una valvola rivoluzionaria che si avvita direttamente nel cerchio, eliminando dadi di compressione e perdite d’aria, rendendo il setup degli pneumatici più semplice e affidabile.

Mozzo Industry Nine 1/1: con un sistema a doppia fase, offre 90 punti di ingaggio e un intervallo di soli 4 gradi, garantendo un trasferimento immediato della potenza e un controllo ottimale.

Specifiche principali

Traverse SL II i9: Peso 1.780g (29”); 28 raggi; garanzia a vita con registrazione entro 90 giorni.

Traverse HD i9: Peso 1.830g (29”); 28 raggi anteriore / 32 raggi posteriore; garanzia a vita con registrazione entro 90 giorni.

Le nuove Roval Traverse sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati Specialized e sul sito Specialized.

Prezzi